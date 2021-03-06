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Vitória vence o Serra por 2 a 0 e segue na liderança do Capixabão

Líder do campeonato, o Alvianil venceu o Serra com dois gols ainda no primeiro tempo. Jogadores do Serra reclamaram por dois pênaltis não marcados pelo árbitro

Publicado em 06 de Março de 2021 às 19:12

Publicado em 

06 mar 2021 às 19:12
O Vitória segue na liderança do Capixabão, empatado em número de pontos com o RioBranco, mas na frente pelo saldo de gols
O Vitória segue na liderança do Capixabão, empatado em número de pontos com o RioBranco, mas na frente pelo saldo de gols Crédito: Marcela Dalatorre
Com dois gols ainda no primeiro tempo, o Vitória venceu o Serra, na casa do rival, no estádio Robertão, neste sábado (06). Os gols foram marcados pelos meias João Paulo e Edinho. A equipe da Capital conta com o melhor ataque da competição, com cinco gols, e é líder do Campeonato Capixaba 2021, com seis pontos, empatado com o Rio Branco, que está em segundo lugar, com um gol a menos de saldo.
De acordo com as informações do Globoesporte.com, o Vitória abriu o placar, aos 12 minutos, após jogada individual de Edinho pela direita. O meia driblou dois marcadores do Serra e chutou, o goleiro Walter defendeu, mas deu rebote, com a bola caindo aos pés de João Paulo, que balançou as redes. Logo depois, aos 36, Edinho, em bela cobrança de falta, abriu dois gols de vantagem.
Com o placar a seu favor, o Vitória voltou mais fechado no segundo tempo, esperando a equipe do Serra e tentando encaixar um contra-ataque. O árbitro da partida, Fabiano Alves, teve trabalho, em uma partida mais faltosa. Em pelo menos três oportunidades, duas do Serra e uma do Vitória, os jogadores reclamaram de pênalti, mas o juiz mandou o jogo seguir.
O Campeonato Capixaba 2021 prossegue no próximo final de semana com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No sábado, às 15h, o Vitória recebe o Vilavelhense, no Salvador Costa. No mesmo dia e horário o Serra visita o Rio Branco-ES, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

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