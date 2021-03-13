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Campeonato Capixaba

Capixabão: com três vitórias em três jogos, Rio Branco-VN assume a liderança

Terceira rodada do Capixabão também trouxe goleada da Serra contra o Rio Branco-ES, empate entre Estrela e Pinheiros e vitória do Real Noroeste contra São Mateus; veja os destaques

Publicado em 13 de Março de 2021 às 19:00

Publicado em 

13 mar 2021 às 19:00
Alexandre, autor do primeiro gol do Rio Branco-VN
Alexandre, autor do primeiro gol do Rio Branco-VN Crédito: Cid Fernandes/ Rio Branco FC
Na tarde deste sábado (13), oito times colocaram a bola em campo na disputa da terceira fase do Campeonato Capixaba 2021. Líder da competição com nove pontos, o Rio Branco-VN acumulou a terceira vitória em três jogos, derrotando o Desportiva Ferroviária por 2 a 0.
O jogo, que aconteceu no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, foi de fortes emoções para o time, que jogou grande parte da partida contra o rival com um jogador a menos, após a expulsão do volante Henrique Tiririca, conforme apurou o GE.

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No Kleber Andrade, em Cariacica, o Serra venceu o Rio Branco-ES com uma goleada por 5 a 0. O primeiro gol veio aos 28 minutos do 1º tempo, pelo atacante Rodriguinho. Aos 43, o meia Dodô abriu 2 a 0 de vantagem para o time. Aos 18 minutos do 2º tempo, o Serra voltou a marcar com Baianinho. Aos 22, Arthur marcou o 4º gol. Aos 44 minutos do 2º tempo, o atacante Rhuan fechou o placar com o 5º gol.
Serra
Serra "faz a quina", goleia o Rio Branco-ES em pleno Kleber Andrade e se reabilita no Capixaba Crédito: Rafael Brozeguini/Rio Branco AC
O Estrela do Norte recebeu o Pinheiros, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, e as equipes terminaram o duelo empatados em 1 a 1. Já no Rochão, em Águia Branca, o Real Noroeste venceu São Mateus por 2 a 0.
O Vitória vai fechar a rodada no jogo isolado da próxima terça-feira (16), quando vai enfrentar o Vilavelhense, no Salvador Costa, às 15h.
No momento, Rio Branco-VN, Real Noroeste e Vitória disputam a liderança, com nove, sete e seis pontos, respectivamente. Com três derrotas, São Mateus ocupa a lanterna do campeonato. No próximo final de semana, ocorrem os jogos da quarta rodada da primeira fase do Capixabão.

CONFIRA O PLACAR DOS JOGOS DA 3ª RODADA 

  • Real Noroeste 2 x 0 São Mateus
  • Rio Branco-VN 2 x 0 Desportiva
  • Estrela 1 x  1 Pinheiros
  • Rio Branco 0 x 5 Serra

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