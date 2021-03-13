Capixabão 2021: Rio Branco, Vitória e Rio Branco-VN de olho na liderança

Embalado pela vitória sobre o Sampaio Corrêa na Copa do Brasil, Brancão quer mais um triunfo no Capixabão Crédito: Fernando Madeira

Com média próxima de três gols por partida, o Campeonato Capixaba 2021 chega com tudo para mais um fim de semana. A terceira rodada começa neste sábado (13) com quatro partidas, que serão disputadas às 15h Na terça-feira (16), um derradeiro jogo encerra a rodada. Destaque para Rio Branco, Rio Branco-VN e Vitória que disputam a liderança da tabela.

Líder da competição com seis pontos, mesma pontuação do Capa-Preta e do Polenteiro, mas com vantagem no saldo de gols e no número de gols marcados, o Vitória busca seu terceiro triunfo na competição. O Alvianil de Bento Ferreira vai fechar a rodada no jogo isolado da próxima terça-feira, quando vai enfrentar o Vilavelhense, no Salvador Costa, Às 15h. Uma ótima chance para oAlvinil vencer e segui na dianteira.

Segundo colocado na tabela, mas de olho em jogo importante que terá no meio de semana pela Copa do Brasil, o Rio Branco-VN recebe a Desportiva neste sábado, no estádio Olímpio Perim. Se o Polenteiro quer fazer mais uma vítima, sua missão não será das mais fáceis. A Locomotiva Grená tem um bom time e promete acelerar para surpreender os donos da casa. Certamente, será o jogo mais equilibrado da rodada.

Embalado pela heroica vitória sobre o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, o Rio Branco vem forte para mais um jogo do Capixabão. o Capa-Preta recebe o Serra, no Kleber Andrade, neste sábado às 15h, com a missão de vencer para se manter entre os primeiros colocados. Cheio de moral, não vai faltar motivação para entrar em campo e jogar o seu melhor. Do outro lado estará o Serra, que ainda não venceu na competição e espera surpreender o rival. Dura missão.

Já no Norte do Espírito Santo, o Real Noroeste encara o São Mateus. Jogando em seus domínios, no Rochão, o time merengue quer sua segunda vitória no campeonato. Após empatar com a Desportiva na última rodada, a equipe de Águia Branca tem uma boa chance para chegar ao triunfo, uma vez que o Pit Bull ainda não conseguiu morder ninguém no Capixabão. Prejudicado pela preparação tardia, o São Mateus ainda não encontrou seu futebol.

Enquanto isso, no Sul do Estado, o Estrela vai receber o Pinheiros. Favorito, os donos da casa têm tudo para assegurar mais uma vitória no Sumaré. Mas o Verdão do Norte vendeu caro a derrota para o Rio Branco na última rodada. Então o Estrela não terá a vida facilitada. Uma partida em que a zebra pode resolver passear.

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