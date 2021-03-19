Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
À beira do colapso

Automedicação tem piorado quadro de pacientes com Covid-19 no ES

Segundo secretário de Estado da Saúde, automedicação tem levado pacientes a ficarem em casa esperando por melhora que não vem; demanda por atendimento domiciliar de pacientes em casos graves tem crescido e Samu já enfrenta sobrecarga

Publicado em 19 de Março de 2021 às 12:54

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

19 mar 2021 às 12:54
Linhares foi um dos munípios
Automedicação causou "explosão" de atendimentos domiciliares a pacientes graves Crédito: Secom/Felipe Tozatto
Profissionais exaustos, rápida ocupação de leitos, medicamentos e outros insumos à beira da escassez. Para evitar que a situação se agrave e o sistema de saúde assistencial chegue ao colapso no Espírito Santo, como já ocorre em outros locais, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez um apelo nesta sexta-feira (19) para que a população colabore com a quarentena estabelecida pelo governo estadual e fique atenta aos indícios da Covid-19.
Em pronunciamento sobre a situação do novo coronavírus em território capixaba, o secretário esclareceu que os hospitais estão sobrecarregados não apenas por pacientes graves, mas também por pacientes com sintomas leves, que vão parar nas instituições em vez de buscarem uma unidade básica de saúde, que é o indicado.
Além disso, Fernandes explicou que até a prestação de serviços pelo Samu tem sido dificultada, em função do aumento da demanda por atendimento domiciliar. Muitos enfermos têm deixado de buscar avaliação médica quando surgem os primeiros sintomas da doença e optam pela automedicação, na esperança de uma melhora que não vem.

Veja Também

Baixe o guia com todas as orientações para a quarentena no ES

Quarentena no ES pode ser prorrogada se ocupação de leitos não cair

"A automedicação tem levado pacientes a ficarem em casa e tendo a falsa esperança de tratamento e cura. O Samu tem tido um aumento no atendimento domiciliar de pacientes em casos graves. Não acredite em tratamentos que não funcionam. Procure a avaliação médica"
Nésio Fernandes  - Secretário de Saúde
O secretário reforça que, diante desse tipo de situação, o Samu já apresenta dificuldade de atender em tempo adequado as muitas demandas simultâneas, o que tem levado a um aumento de tempo da espera da remoção de um paciente de um Pronto Atendimento (PA)  ou um hospital menor para um leito de UTI.
Ele explica que a frota do Samu passou por ampliação, mas reintera que a velocidade de crescimento da pandemia precisa ser interrrompida.

SINTOMAS LEVES

O secretário orientou ainda que, diante de sintomas leves, os pacientes devem procurar uma unidade de atenção básica o quanto antes. Diante de sintomas intensos, devem buscar um pronto-socorro. Se o quadro for grave, é necessário ligar para o 192 e chamar o Samu. Onde não tem Samu devem ser procuradas as unidades de urgência e emergência.
“A procura inadequada de pacientes com quadros leves pelos hospitais poderá colapsar pela desorganização gerada no serviço, por uma pressão que não é do hospital. Casos leves devem ser atendidos pela atenção básica. Mas não fique em casa se tiver sintomas. Não procure a farmácia para fazer teste e para a automedicação."

Veja Também

Quarentena no ES: saiba como denunciar irregularidades

Saiba quais lojas e serviços poderão ou não funcionar no ES 

Redes privada e filantrópica pedem ajuda ao Estado para adquirir medicamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

nesio fernandes Medicamento Samu SESA Pandemia Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados