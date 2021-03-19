Automedicação tem piorado quadro de pacientes com Covid-19 no ES

Automedicação causou "explosão" de atendimentos domiciliares a pacientes graves Crédito: Secom/Felipe Tozatto

Profissionais exaustos, rápida ocupação de leitos, medicamentos e outros insumos à beira da escassez. Para evitar que a situação se agrave e o sistema de saúde assistencial chegue ao colapso no Espírito Santo , como já ocorre em outros locais, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez um apelo nesta sexta-feira (19) para que a população colabore com a quarentena estabelecida pelo governo estadual e fique atenta aos indícios da Covid-19.

Em pronunciamento sobre a situação do novo coronavírus em território capixaba, o secretário esclareceu que os hospitais estão sobrecarregados não apenas por pacientes graves, mas também por pacientes com sintomas leves, que vão parar nas instituições em vez de buscarem uma unidade básica de saúde, que é o indicado.

Além disso, Fernandes explicou que até a prestação de serviços pelo Samu tem sido dificultada, em função do aumento da demanda por atendimento domiciliar. Muitos enfermos têm deixado de buscar avaliação médica quando surgem os primeiros sintomas da doença e optam pela automedicação, na esperança de uma melhora que não vem.

"A automedicação tem levado pacientes a ficarem em casa e tendo a falsa esperança de tratamento e cura. O Samu tem tido um aumento no atendimento domiciliar de pacientes em casos graves. Não acredite em tratamentos que não funcionam. Procure a avaliação médica" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde

O secretário reforça que, diante desse tipo de situação, o Samu já apresenta dificuldade de atender em tempo adequado as muitas demandas simultâneas, o que tem levado a um aumento de tempo da espera da remoção de um paciente de um Pronto Atendimento (PA) ou um hospital menor para um leito de UTI.

Ele explica que a frota do Samu passou por ampliação, mas reintera que a velocidade de crescimento da pandemia precisa ser interrrompida.

SINTOMAS LEVES

O secretário orientou ainda que, diante de sintomas leves, os pacientes devem procurar uma unidade de atenção básica o quanto antes. Diante de sintomas intensos, devem buscar um pronto-socorro. Se o quadro for grave, é necessário ligar para o 192 e chamar o Samu. Onde não tem Samu devem ser procuradas as unidades de urgência e emergência.