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Secretário da Saúde atualiza ações de enfrentamento à pandemia no ES

De acordo com a última atualização do Painel Covid-19, foram 30 mortes e 2.261 novos casos em apenas 24 horas no Espírito Santo

Publicado em 19 de Março de 2021 às 10:13

Publicado em 

19 mar 2021 às 10:13
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, concedeu, nesta sexta-feira (19), uma coletiva de imprensa para atualizar informações sobre o enfrentamento à Covid-19 no Espírito Santo. Mais 30 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (18), totalizando 6.849 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.261 novos casos, chegando a 353.377 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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