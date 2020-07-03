Covid mata ex-subcomandante da Guerrilha do Caparaó

Jelcy (de camisa branca) comemorando abraçado à sua mulher, Maria José, os 65 anos de casados. Atrás dele, os filhos Jelcy Jr e Tânia Crédito: Divulgação

Considerado, fisicamente, o mais bem-preparado dos participantes da Guerrilha do Caparaó, dono de um estilo de vida saudável até depois de envelhecer, o ex-subtenente Jelcy Rodrigues Correa, cassado pela ditadura militar por seus discursos e sua militância nos movimentos anteriores ao Golpe de 1964 , morreu vítima da Covid , aos 87 anos, no Hospital da Beneficência Portuguesa, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Promovido a capitão pelos atos de reparação promovidos após o fim do regime militar, Jelcy Corrêa perdeu uma batalha de quase um mês. Foi internado no dia 29 de maio, depois de apresentar sintomas da doença, foi logo levado para a UTI, passou seu aniversário do dia 10 de junho em coma e morreu na última sexta-feira (26), sendo sepultado sem velório.

Seu antigo comandante na Guerrilha do Caparaó, Amadeu Felipe da Luz Ferreira, 85 anos, mora em Londrina (PR) e o definiu como “um homem de muita dignidade e moral muito elevada, sempre solidário com seus companheiros, antes, durante e mesmo depois do movimento guerrilheiro”.

Jelcy era paraquedista do Exército , com 160 saltos até estourar o golpe civil-militar que promoveu dura perseguição a militares considerados oposicionistas, desde oficiais de alta patente até os praças.

O jornalista José Caldas da Costa, autor do premiado livro “Caparaó – a primeira guerrilha contra a ditadura” (Editora Boitempo-SP), conta que Jelcy Correa foi o primeiro a ser preso no Caparaó, no final de março, quando desceu a serra e esperava um trem em Espera Feliz, ao lado de outro combatente, Josué Cerejo, que era sargento da Aeronáutica

Jelcy tinha decidido abandonar a guerrilha e retornar para casa, e foi acompanhado por Josué. Resolveram fazer a barba para melhorar a aparência. Denunciado por agricultores da região, foram cercados e presos. Três dias depois, a Polícia de Minas Gerais cercou o restante do grupo remanescente, de oito guerrilheiros, no alto da serra e começava a colocar fim ao movimento, seguindo-se a condenação deles a cumprir pena pela Justiça Militar.

A Guerrilha do Caparaó, ocorrida na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo, foi um movimento armado promovido por militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, perseguidos pela ditadura. Eles se reuniram em torno do núcleo jango-brizolista no Uruguai e planejaram iniciar a resistência da teoria do foco, que dominava o pensamento de esquerda no mundo bipolarizado pela Guerra Fria nos anos 60.

Apesar de na Serra do Caparaó terem passado em torno de 20 guerrilheiros, o movimento tinha uma estrutura de apoio de mais de 120 pessoas, coordenadas no Rio de Janeiro pelo professor Demaria Boiteux, então presidente do PSB , que estava na clandestinidade.

Principal autor a escrever sobre o movimento, José Caldas, que é natural de Alegre , na região do Caparaó, diz que o tempo entre a chegada dos primeiros homens à serra, no inverno de 1966, e a prisão dos últimos participantes, entre 27 de março e 10 de abril de 1967, foi de aproximadamente nove meses.

Jelcy, aos 28 anos de idade, em 1961, quando chegou ao posto de subtenente do Exército Crédito: Divulgação

Não chegou a haver operação direta da guerrilha. Os participantes foram presos ainda na fase de preparação, quando percorriam o maciço do Caparaó cavando tocas e guardando alimentos, remédios e armas.