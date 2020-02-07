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Eleições 2020

Entenda a disputa entre PSB e Cidadania pela Prefeitura de Vitória

Os dois partidos caminharam juntos em todas as últimas eleições, mas, agora, com vários interessados em candidatura, parceria está sob tensão

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 18:01
Prefeitura de Vitória: partidos aliados possuem mais de um pré-candidato à sucessão de Luciano Rezende Crédito: Marcelo Prest
Aliados na política capixaba e nas últimas quatro disputas eleitorais, o PSB e o Cidadania (antigo PPS) já começaram a enfrentar um importante teste na relação por conta das articulações para a escolha do candidato à Prefeitura de Vitória que vai disputar a eleição deste ano. Da forma como está hoje, este grupo político - que tem como protagonistas o governador Renato Casagrande (PSB) e o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), e o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) - pode não mais estar no mesmo palanque na campanha da Capital.
Isso porque o Cidadania, partido do prefeito, há anos trabalha para continuar na prefeitura, representado por Gandini. Mas alas do PSB, que hoje tem a vice-prefeitura, o governo do Estado e outras lideranças de destaque, como o deputado estadual Sergio Majeski, defendem que a legenda tenha seu próprio candidato. Isso poderia significar uma ruptura com o Cidadania, já que o partido não abre mão de Gandini.
Relembre os principais acontecimentos desta tradicional aliança e entenda a disputa formada. Veja abaixo a linha do tempo.

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