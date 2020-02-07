Entenda a disputa entre PSB e Cidadania pela Prefeitura de Vitória

Aliados na política capixaba e nas últimas quatro disputas eleitorais, o PSB e o Cidadania (antigo PPS) já começaram a enfrentar um importante teste na relação por conta das articulações para a escolha do candidato à Prefeitura de Vitória que vai disputar a eleição deste ano. Da forma como está hoje, este grupo político - que tem como protagonistas o governador Renato Casagrande (PSB) e o prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), e o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) - pode não mais estar no mesmo palanque na campanha da Capital.
Isso porque o Cidadania, partido do prefeito, há anos trabalha para continuar na prefeitura, representado por Gandini. Mas alas do PSB, que hoje tem a vice-prefeitura, o governo do Estado e outras lideranças de destaque, como o deputado estadual Sergio Majeski, defendem que a legenda tenha seu próprio candidato. Isso poderia significar uma ruptura com o Cidadania, já que o partido não abre mão de Gandini.
Relembre os principais acontecimentos desta tradicional aliança e entenda a disputa formada. Veja abaixo a linha do tempo.