Aeronáutica investiga pouso forçado de helicóptero em Guarapari

De acordo com testemunhas, a aeronave teria pousado no distrito de Baia Nova, por volta das 14h. Apesar do susto, os dois ocupantes teriam conseguido sair ilesos e ninguém foi atingido. Fotos mostram o helicóptero de matrícula PT-HVQ tombado e parcialmente destruído em meio a uma área de vegetação.

O início do trabalho dos investigadores será feito com a coleta de dados por meio de documentos, fotografias, recolhimento de partes da aeronave e depoimento de pessoas que presenciaram o ocorrido. Embora não haja um prazo para conclusão, o Cenipa garantiu que este será o menor possível, dependendo da complexidade.