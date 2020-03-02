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Aeronáutica investiga pouso forçado de helicóptero em Guarapari

Aterrizagem de emergência aconteceu na tarde de domingo (1) no distrito de Baia Nova; ninguém se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 15:44

Publicado em 02 de Março de 2020 às 15:44

Helicóptero fez pouso forçado em distrito de Guarapari durante este domingo (1) Crédito: Internauta
Por meio de um órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), a Força Aérea Brasileira (FAB) vai investigar o pouso forçado feito por um helicóptero em Guarapari, na tarde deste domingo (1). O objetivo é identificar o que teria motivado a aterrizagem de emergência e evitar novos casos semelhantes.
De acordo com testemunhas, a aeronave teria pousado no distrito de Baia Nova, por volta das 14h. Apesar do susto, os dois ocupantes teriam conseguido sair ilesos e ninguém foi atingido. Fotos mostram o helicóptero de matrícula PT-HVQ tombado e parcialmente destruído em meio a uma área de vegetação.
Helicóptero fez pouso forçado em distrito de Guarapari durante este domingo (1) Crédito: Internauta
O início do trabalho dos investigadores será feito com a coleta de dados por meio de documentos, fotografias, recolhimento de partes da aeronave e depoimento de pessoas que presenciaram o ocorrido. Embora não haja um prazo para conclusão, o Cenipa garantiu que este será o menor possível, dependendo da complexidade.

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