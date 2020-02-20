Avião que caiu em Guarapari era igual ao usado pelo cantor Gabriel Diniz

A aeronave que caiu em Guarapari é uma versão do Cherokee 180, desenvolvido pela empresa Piper Aircraft, dos EUA Crédito: Reprodução

Trata-se de uma aeronave fabricada pela empresa norte-americana Piper Aircraft, da linha Cherokee 180. Quem confirma a mórbida similaridade é o piloto e especialista em aviação Edmundo Ubiratan, que conhece bem o modelo acidentado.

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"É o mesmo modelo de avião. Parte do meu curso de formação de piloto foi feito em um modelo Piper Cherokee 180 também. Aqui no Brasil ele é um avião muito utilizado em voos de instrução aérea", disse.

Ubiratan informou, ainda, que o modelo é amplamente utilizado em voos curtos e bastante comuns em aeroclubes por se tratar de uma aeronave barata desde sua concepção, ainda em meados da década de 70.

"Na época em que o modelo foi construído, era uma aeronave muito barata e até hoje a operação dela também é. Na verdade, é um avião de baixo custo. Em termos de segurança, é extremamente seguro por ser homologado. Toda aeronave que tem uma homologação de um órgão como a Anac, por exemplo, é considerada como segura por cumprir com 100 % dos requisitos", detalhou o piloto, complementando que o ato de ser uma aeronave homologada não garante que acidentes não ocorram em caso de erros de procedimentos.

Área em que avião de pequeno porte caiu em Guarapari nesta quarta-feira (19) Crédito: Ascom | CBES

"O que não torna um avião seguro é saber se tem a manutenção em dia, se os pilotos estão atualizados, aperfeiçoados e se tem capacidade técnica para operá-lo. Esses fatores são determinantes.

ACIDENTE EM SERGIPE

Especificamente sobre a queda da aeronave, que transportava o cantor Gabriel Diniz, Ubiratan explicou que uma falha grave de manutenção fez com que a aeronave caísse na área de manguezal.

O avião que transportava o piloto Gabriel Diniz caiu em uma área de manguezal na cidade de Estância, em Sergipe Crédito: Agência Estado

"No caso do acidente com o cantor, uma das asas se desprendeu durante o voo. Nas investigações, descobriu-se que houve uma fadiga de estrutura na asa do avião e foi feito um boletim obrigatório por parte da Embraer. Ali o problema foi falta de manutenção. O modelo que o Gabriel Diniz estava era uma versão produzida sob licença pela Embraer ainda nos anos 70. Quando começou as atividades, entre 70 e 80, ela trouxe para o Brasil a produção de alguns modelos da linha Piper", concluiu.