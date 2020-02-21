ES registrou 4 mortes em acidentes aéreos nos últimos 10 anos
O acidente aéreo que tirou a vida de duas pessoas em Guarapari elevou o número de mortes envolvendo aeronaves no Espírito Santo nos últimos dez anos de acordo com o registro de ocorrências do painel do Sipaer, vinculado ao Cenipa. Até a queda do monomotor Piper Cherokee 180 na última quarta-feira (19), duas pessoas tinham morrido de 2010 até a presente data no Estado em situações do tipo. Agora, são quatro mortes nos últimos 10 anos.
Em janeiro de 2019, o piloto Fernando Rodrigues Baia morreu enquanto fazia aplicação de defensivos agrícola em uma lavoura de café na cidade de Jaguaré, na Região Norte do Espírito Santo. O piloto operava uma aeronave modelo Ipan, de fabricação da Indústria Aeronáutica Neiva, em baixa altitude, quando a aeronave colidiu contra uma árvore e caiu na mata na sequência.
O acidente ocorreu no distrito de Fátima, cerca de 22 quilômetros da sede do município. Fernando chegou a ser socorrido com vida, mas com fraturas graves nos braços e nas pernas. O piloto, que era experiente e morador de Linhares, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde de Jaguaré.
2012
Até então, a outra morte registrada no Estado envolvendo aeronaves havia ocorrido no ano de 2012, em Ponta da Fruta, na cidade de Vila velha, na Grande Vitória. Na manhã do dia 29 de novembro, o piloto Paulo Soares Quintaes, de 74 anos, decolou por volta das 7h com um ultraleve do Aeroclube do Espírito Santo, na Barra do Jucu, no mesmo município, com destino a Guarapari.
Logo após a decolagem, a aeronave modelo Ulac, prefixo PU-ZFL sofreu uma pane mecânica e caiu na Praia da Baleia. Bombeiros que atenderam a ocorrência constataram que o piloto quebrou o pescoço com o impacto e morreu no local.
OCORRÊNCIAS
De acordo com o painel do Sipaer, a lista de incidentes e acidentes graves, excluindo o registrado em Guarapari nesta semana - que ainda não está no painel -, totaliza 12 registros na última década, entre eles, consta a queda do helicóptero que transportava o ex-governador Paulo Hartung e a esposa, a ex-primeira-dama, Cristina Gomes. Segundo o órgão federal, ao todo, o Espírito Santo totalizou 71 ocorrências envolvendo aeronaves no período.
Na ocasião, o Harpia 5 da Polícia Militar realizava o procedimento de pouso em um campo de futebol em Pedra Azul, no município de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, onde o chefe do executivo participaria de um festival de cinema. Hartung e a mulher não se feriram assim como a piloto e o copiloto. O helicóptero, contudo, teve perda total. A aeronave, inclusive foi reposta pelo governo ao preço de R$ 14 milhões.
VEJA A LISTA
Jaguaré
06/03/2011 - Um helicóptero prefixo PRLCJ decolou do Aeroporto de Vitória com destino a uma plataforma. Após a decolagem, a tripulação notou um ruído seguido de uma vibração e o piloto retornou com a aeronave para o pátio. Não houve feridos. A perícia apontou que houve quebra do eixo transmissor de um dos motores.
29/11/2012 - Acidente com o ultraleve relatado acima em Vila Velha, quando um homem morreu.
31/08/2013- A aeronave prefixo PTWBZ teve problemas com o trem de pouso e saiu da pista no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. Após tocar a pista, o trem de pouso recolheu sem acionamento do piloto. Não houve feridos.
12/10/2013 - Durante uma festa municipal na cidade de Venda Nova do Imigrante, um helicóptero Robinson R44, fazia voos panorâmicos e rasantes. Durante a realização dos voos, após o embarque de três passageiros, a aeronave decolou e, logo em seguida, perdeu altitude, realizando um pouso forçado em uma fábrica de tijolos. Ninguém se feriu, mas os esquis da aeronave foram danificados.
24/05/2015 - Uma aeronave prefixo PTZBC apresentou pane seca na cidade de Guarapari. O relatório não está disponível no site do Sipaer.
05/01/2016 - Um monomotor prefixo PUCDI realizou um pouso brusco no Aeródromo da Barra do Jucu, em Vila Velha. O relatório não está disponível no site do Sipaer.
03/04/2016 - Um avião pequeno de prefixo PUKRT apresentou falha/mau funcionamento de sistema no Aeródromo da Barra do Jucu, em Vila Velha. O relatório não está disponível no site do Sipaer.
21/02/2017 - Uma aeronave de prefixo PRAUO apresentou fogo durante o voo, porém situação foi controlada pela tripulação. A ocorrência foi registrada pelo Sipaer em Vitória.
27/08/2017 - Um monomotor de prefixo PUFHL apresentou falha no motor durante voo experimental. A aeronave, contudo, conseguiu retornar para o Aeroclube de Vila Velha.
10/08/2018 - Acidente com o helicóptero PPMES com o ex-governador Paulo Hartung, em Domingos Martins.
22/11/2018 - A aeronave prefixo PPAYB apresentou falha/mau funcionamento de sistema em Vila Velha. O relatório não está disponível no site do Sipaer.
21/01/2019 - Queda do avião agrícola, que resultou na morte do piloto em Jaguaré.