ES registrou 4 mortes em acidentes aéreos nos últimos 10 anos

Jaguaré

06/03/2011 - Um helicóptero prefixo PRLCJ decolou do Aeroporto de Vitória com destino a uma plataforma. Após a decolagem, a tripulação notou um ruído seguido de uma vibração e o piloto retornou com a aeronave para o pátio. Não houve feridos. A perícia apontou que houve quebra do eixo transmissor de um dos motores.

29/11/2012 - Acidente com o ultraleve relatado acima em Vila Velha, quando um homem morreu.

31/08/2013- A aeronave prefixo PTWBZ teve problemas com o trem de pouso e saiu da pista no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. Após tocar a pista, o trem de pouso recolheu sem acionamento do piloto. Não houve feridos.

12/10/2013 - Durante uma festa municipal na cidade de Venda Nova do Imigrante, um helicóptero Robinson R44, fazia voos panorâmicos e rasantes. Durante a realização dos voos, após o embarque de três passageiros, a aeronave decolou e, logo em seguida, perdeu altitude, realizando um pouso forçado em uma fábrica de tijolos. Ninguém se feriu, mas os esquis da aeronave foram danificados.

24/05/2015 - Uma aeronave prefixo PTZBC apresentou pane seca na cidade de Guarapari. O relatório não está disponível no site do Sipaer.

05/01/2016 - Um monomotor prefixo PUCDI realizou um pouso brusco no Aeródromo da Barra do Jucu, em Vila Velha. O relatório não está disponível no site do Sipaer.

03/04/2016 - Um avião pequeno de prefixo PUKRT apresentou falha/mau funcionamento de sistema no Aeródromo da Barra do Jucu, em Vila Velha. O relatório não está disponível no site do Sipaer.

21/02/2017 - Uma aeronave de prefixo PRAUO apresentou fogo durante o voo, porém situação foi controlada pela tripulação. A ocorrência foi registrada pelo Sipaer em Vitória.

27/08/2017 - Um monomotor de prefixo PUFHL apresentou falha no motor durante voo experimental. A aeronave, contudo, conseguiu retornar para o Aeroclube de Vila Velha.

10/08/2018 - Acidente com o helicóptero PPMES com o ex-governador Paulo Hartung, em Domingos Martins.

22/11/2018 - A aeronave prefixo PPAYB apresentou falha/mau funcionamento de sistema em Vila Velha. O relatório não está disponível no site do Sipaer.