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Era experiente

Piloto morre após cair com avião em fazenda de Jaguaré

Fernando Rodrigues Baia fazia aplicação de defensivo agrícola na lavoura de café da propriedade rural quando bateu em uma árvore, perdeu o controle da aeronave e caiu na mata

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 14:19

Publicado em 

21 jan 2019 às 14:19
O piloto Fernando Rodrigues Baia fazia aplicação de defensivo agrícola em fazenda quando aconteceu o acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um avião agrícola, de pequeno porte, que faz pulverização, caiu em uma fazenda no distrito de Fátima, em Jaguaré, região Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (21). O piloto, Fernando Rodrigues Baia, sofreu fratura nas pernas e nos braços. Ele foi socorrido com vida e levado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. O acidente aconteceu por volta das 9 horas no distrito que fica a 22 quilômetros da sede do município.
De acordo com o dono da empresa Aeroverde, que presta serviços para a Fazenda Evilásio Altoé,  Fernando era experiente e fazia aplicação de defensivo agrícola na lavoura de café da propriedade rural quando bateu em uma árvore, perdeu o controle da aeronave e caiu na mata, próximo a um galpão.
Piloto morre após cair com avião em fazenda de Jaguaré
O Corpo de Bombeiros informou que estava a caminho da ocorrência quando recebeu a informação que uma ambulância municipal já havia feito o resgate do piloto. Bastante ferido e com diversas fraturas pelo corpo, Fernando foi levado para a Unidade Mista de Internação de Jaguaré. Porém, no caminho para a unidade de saúde, ele morreu.
O piloto morava em Linhares, mas a família dele é de Mantena (MG). Os familiares já estão em Jaguaré. Já o avião só será removido do local do acidente depois da perícia da Polícia Civil e da Agência Nacional de Aviação (Anac).

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