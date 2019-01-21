Piloto morre após cair com avião em fazenda de Jaguaré

O piloto Fernando Rodrigues Baia fazia aplicação de defensivo agrícola em fazenda quando aconteceu o acidente Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um avião agrícola, de pequeno porte, que faz pulverização, caiu em uma fazenda no distrito de Fátima, em Jaguaré , região Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (21). O piloto, Fernando Rodrigues Baia, sofreu fratura nas pernas e nos braços. Ele foi socorrido com vida e levado a um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho. O acidente aconteceu por volta das 9 horas no distrito que fica a 22 quilômetros da sede do município.

De acordo com o dono da empresa Aeroverde, que presta serviços para a Fazenda Evilásio Altoé, Fernando era experiente e fazia aplicação de defensivo agrícola na lavoura de café da propriedade rural quando bateu em uma árvore, perdeu o controle da aeronave e caiu na mata, próximo a um galpão.

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O Corpo de Bombeiros informou que estava a caminho da ocorrência quando recebeu a informação que uma ambulância municipal já havia feito o resgate do piloto. Bastante ferido e com diversas fraturas pelo corpo, Fernando foi levado para a Unidade Mista de Internação de Jaguaré. Porém, no caminho para a unidade de saúde, ele morreu.