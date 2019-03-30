Pelo menos seis ruas do ES fazem homenagem ao Golpe de 1964

No bairro Itacibá, em Cariacica, uma das ruas foi batizada de 31 de Março há pelo menos 30 anos Crédito: Fernando Madeira

Em meio a polêmica da ordem presidencial para que batalhões do exército em todo o Brasil comemorem, no próximo domingo, os 55 anos da instauração do golpe militar, um levantamento feito por A GAZETA apontou que, no Espírito Santo, seis ruas recebem o nome de 31 de Março, ao que tudo indica, uma homenagem ao regime que o país viveu por 21 anos.

Neste período não houve eleição direta para presidente e o Congresso Nacional chegou a ser fechado, com mandatos cassados. Além disso, 20 mil pessoas foram torturadas e outras 434 foram mortas ou desapareceram. Os dados são do Human Rights Watch (HRW).

A grafia do nome varia e é possível encontrar 31 de março ou Trinta e Um de março. No bairro Itacibá, em Cariacica, a Rua 31 de Março, segundo moradores, recebeu esse nome há cerca de 30 anos, quando ela ainda era de terra. Atualmente, a via é asfaltada e abriga o bar do comerciante Marcos Rogério dos Santos, 52 anos. Ele diz não saber o que aconteceu no dia que dá nome a rua e volta a pergunta para a reportagem. Ao saber o que aconteceu no dia referido diz que a homenagem parece justa. “Toda homenagem tem um motivo. Essa também deve ter”, opinou.

Em Itacibá, a rua 1º de maio (Dia do Trabalhador) cruza com a 31 de março. Ainda no município, nos bairros Graúna, Alto Lage e Oriente, de acordo com os Correios há ruas com nome 31 de março. Em nota, a Prefeitura de Cariacica afirmou que “não há na legislação vigente nada que impeça que ruas, logradouros e monumentos públicos sejam denominados 31 de março, vide Lei Federal nº 6.454.”

A Lei citada, foi sancionada durante a ditadura militar e proíbe “atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União”