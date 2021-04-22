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Cultura desconectada

Onze dias após invasão hacker, site da Biblioteca Nacional segue fora do ar

Profissionais de tecnologia da informação desaconselharam retorno por risco de um novo ataque

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 19:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 abr 2021 às 19:38
Interior da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, recheado de livros
Interior da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, recheado de livros Crédito: Divulgação/BN
Fora do ar desde o início da semana passada após uma invasão hacker, o portal da Biblioteca Nacional (BN) segue sem previsão de retorno. Havia a expectativa de que parte dos seus serviços fossem retomados nesta quarta-feira, 21, mas os profissionais de tecnologia da informação (TI) da biblioteca desaconselharam o retorno por risco de um novo ataque, "colocando em risco a integridade do acervo".
"Infelizmente não teremos a reabertura da Hemeroteca hoje (ontem, quarta-feira). Fomos alertados de que ainda não é seguro fazer essa abertura, sob risco de perda de dados", disse no início da noite de quarta o chefe de gabinete da instituição, Marcelo Gonzaga. Ele preferiu não dar uma previsão de quando os serviços voltarão a funcionar, mas deixou transparecer certo pessimismo. "Dificilmente acontecerá esta semana."
Em nota publicada nas redes sociais, a BN reiterou que a administração "já havia sinalizado a prioridade no retorno de alguns desses serviços (notadamente a Hemeroteca Digital), e que esse retorno pudesse ser realizado na data de hoje (quarta), mas técnicos especializados informaram que a abertura nesta data poderia expor os arquivos a uma nova infecção, colocando em risco a integridade do acervo".
Considerada uma das dez maiores do mundo, a Biblioteca Nacional guarda todo o patrimônio bibliográfico e documental do País. Fonte para milhares de pesquisas, o site registrou em média quase nove milhões de visitas por mês no primeiro trimestre deste ano. O principal interesse do público é na Hemeroteca Brasileira, que possibilita a pesquisa online de periódicos de todo o País.
O ataque hacker ao site da instituição começou no dia 11 de abril, um domingo, e foi identificado na manhã seguinte. Por precaução, todos os servidores foram desligados. Desde então, houve tentativas de reativação de ao menos parte dos serviços, mas em todos os casos a TI identificou novos riscos de ataque e orientou a BN a manter qualquer serviço online desativado. Nem mesmo os e-mails estão funcionando.
A demora na reativação dos serviços digitais contrasta com o que aconteceu com outros portais no ano passado. Sites do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral e do Ministério da Saúde também foram alvo de hackers. O retorno normal do funcionamento naqueles casos ocorreu em poucos dias. A Biblioteca Nacional, porém, está digitalmente às escuras há mais de dez dias.

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