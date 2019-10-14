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Leonel Ximenes

Padre adota cachorro de rua que pedia carinho durante missa em Ibatiba

Gelson de Souza, pároco de Ibatiba, que fez carinho em Felpudo após a celebração, adotou o vira-lata

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 14:57

Públicado em 

14 out 2019 às 14:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O padre Gelson de Souza, de Ibatiba, não é franciscano, mas pode ser considerado um autêntico discípulo de São Francisco de Assis. Pelo menos no amor dedicado aos animais. O sacerdote, de 52 anos de idade, da Diocese de Cachoeiro, acaba de adotar Felpudo, o simpático cachorro vira-lata que frequenta as missas na igreja matriz e que dia desses recebeu o carinho do padre, logo após a celebração, como mostrou a coluna.
“Felpudo agora mora na casa paroquial. Eu o adotei porque ele é de rua e todos gostam dele. Agora terá o carinho de um lar e a companhia de Mel e Julie”, comemora. As amigas de Felpudo a que se refere Gelson são duas cachorrinhas das raças Pinscher (Mel) e Beagle (Julie).
O pároco de Ibatiba também tinha um gato, achado na rua, mas o dono apareceu e o bicho foi devolvido. Hoje de manhã (14), Gelson foi visitar um amigo na roça e acabou recebendo o carinho de um papagaio. “Estou exercitando o espírito franciscano”, brinca.
Padre adota cachorro de rua que “frequenta” missa em Ibatiba Crédito: Acervo Pessoal
O religioso conta que Felpudo, por ser bem maior que as amigas Mel e Julie, ficará num espaço separado das duas, no quintal da casa paroquial, mas terá o direito de dar um passeio diário nas ruas, de onde ele vem.
Aliás, Felpudo é de rua, mas tem gostos, vamos dizer  assim, exigentes. “Na rua, muita gente dava comida pra ele, por isso ele escolhe o que vai comer, é meio metidinho”, entrega o padre, que dá outro exemplo. “Uma pessoa me contou que um dia deram pão com salame pra ele. Felpudo comeu o salame e não comeu o pão. Lá em casa agora vou ter que acostumá-lo a comer ração e as comidas que as outras cachorrinhas comem”, diz o padre Gelson, que nasceu em Jerônimo Monteiro e é engenheiro-agrônomo e mestre em Agronomia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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