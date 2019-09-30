Cãosamento: cachorros dominam altar e ganham até festas de casamento

Só quem tem um animal de estimação sabe os benefícios que eles trazem para seus donos, por isso não é de espantar que a gente queira fazer de tudo um pouco para nossos “filhos de quatro patas”. Hoje, a revista traz um especial sobre Noivas, então resolvi ir atrás de histórias de casamento de cães e gatos. Tentei encontrar “noivos” caninos e felinos capixabas, mas, infelizmente, não consegui nenhuma fonte. Mas não desisti, como todo jornalista (risos).
Foi quando me deparei com o Sebastião, um simpático Golden Retriever (@golden_sebastiao), que tem mais de 33 mil seguidores no Instagram. Ele foi adotado com três meses pelo casal Marília Bergas e Felipe Ricardo, que mora em Itapetininga, interior de São Paulo, e logo entrou para as redes sociais. Agitado, animado, divertido, amoroso e carismático, claro, o sucesso foi imediato.
Um dia, os “pais” do Sebastião, se encantaram com a Apple (apple_e_mac) , da mesma raça, que pertence ao casal Tiago e Fernanda Rodrigues, que mora em Sorocaba, também no interior de São Paulo, com quase 25 mil seguidores no Instagram. E começaram a segui-la. Até que um dia, o Sebastião posou ao lado de uma plaquinha desejando feliz aniversário para a Apple, imagem que foi postada.
Pronto, foi o suficiente para que os seguidores enviassem centenas de comentários com a palavra “crusch”, afirmando que eles foram feitos um para o outro. Os “pais” de ambos não se conheciam pessoalmente. Mas o namoro engatou, com a ajuda dessa torcida enorme. E, claro, vieram as cobranças: “E o casório, quando vai ser?”.
Bem, após um longo período de namoro, com várias trocas de mensagens entre Sebastião e Apple, Marília e Felipe convidaram Tiago e Fernanda para jantar em sua casa, com o objetivo de apresentar os pombinhos Sebastião e Apple pessoalmente. Foi amor à primeira latida.
E os encontros continuaram, até que um dia, Sebastião tomou coragem e pediu a “pata” da amada aos “sogros” através de uma carta. E oficializaram, para a alegria dos fãs, a data da união em um post. Claro, Apple aceitou. E dali para marcar o dia do casório, foi um pulo.
Bem, mas não podia ser uma festa qualquer. Tinha que ser algo especial, e aberto aos milhares de seguidores. Então, ficou decidido que os dois juntariam as vasilhas de ração e o “cãosamento” seria dia 30 de junho de 2019, em um sítio em Itapetininga. E seria uma festa “cãopira”, com direito a “cãodrilha” e muita comilança temática, para os pets e humanos. Ah! E como toda noiva, Apple também teve um ensaio fotográfico “pré-cãosamento”, que fez o maior sucesso nas redes sociais.
“E foi justamente isso que aconteceu. Foi uma festa linda, com quase 500 pessoas (muitos seguidores) e seus respectivos mascotes. Começou às 11 horas da manhã. O Sebastião vestiu um fraque e a Apple um véu branco. Teve altar, padre, sermão, madrinhas e padrinhos. Além, claro, dos pingentes com nomes, que foram colocados nas coleiras de cada um, e uma ‘certicão’ de casamento”, conta Marília.
Bem, eles não tiveram lua de mel, cada um foi para sua casa. E, aliás, é bom lembrar que eles moram em casas separadas. “É um casamento moderno”, conta Marília. “Mas os encontros são freqüentes, e raramente acontece uma briga”, conclui a ‘mãe’ do Sebastião. “O importante é que eles se amam e quando se encontram é lambeijo para tudo quanto é lado”, lembra.
Então, que esse amor canino seja infinito enquanto dure.
Ficou animado e está pensando em realizar um casório para o seu mascote? Inspire-se nessas imagens e faça você mesmo. Você vai se surprender com sua habilidade:
Vermelho fatal
Esse vestido vermelho vai deixar sua mascote linda para o “cãosamento”.
Tudo azul
Seu cãozinho vai ficar lindo com esse terno azul com direito a gravata borboleta. Ninguém vai resistir ao charme deste noivo!
Trés chic
Que tal deixar sua gatinha bem no estilo francês no momento mais especial de sua vida? Com esse chapéu, ela vai arrasar no altar!
Estilo moderno
Também dá para inovar e colocar só uma cartola e uma gravata borboleta no seu gatinho. Ele vai, com certeza, surpreender os convidados.