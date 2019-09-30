Cãosamento: cachorros dominam altar e ganham até festas de casamento

Só quem tem um animal de estimação sabe os benefícios que eles trazem para seus donos, por isso não é de espantar que a gente queira fazer de tudo um pouco para nossos “filhos de quatro patas”. Hoje, a revista traz um especial sobre Noivas, então resolvi ir atrás de histórias de casamento de cães e gatos. Tentei encontrar “noivos” caninos e felinos capixabas, mas, infelizmente, não consegui nenhuma fonte. Mas não desisti, como todo jornalista (risos).

Foi quando me deparei com o Sebastião, um simpático Golden Retriever (@golden_sebastiao), que tem mais de 33 mil seguidores no Instagram. Ele foi adotado com três meses pelo casal Marília Bergas e Felipe Ricardo, que mora em Itapetininga, interior de São Paulo, e logo entrou para as redes sociais. Agitado, animado, divertido, amoroso e carismático, claro, o sucesso foi imediato.

Casamento pet Crédito: Paulo Souza

Um dia, os “pais” do Sebastião, se encantaram com a Apple (apple_e_mac) , da mesma raça, que pertence ao casal Tiago e Fernanda Rodrigues, que mora em Sorocaba, também no interior de São Paulo, com quase 25 mil seguidores no Instagram. E começaram a segui-la. Até que um dia, o Sebastião posou ao lado de uma plaquinha desejando feliz aniversário para a Apple, imagem que foi postada.

Casamento pet Crédito: Paulo Souza

Pronto, foi o suficiente para que os seguidores enviassem centenas de comentários com a palavra “crusch”, afirmando que eles foram feitos um para o outro. Os “pais” de ambos não se conheciam pessoalmente. Mas o namoro engatou, com a ajuda dessa torcida enorme. E, claro, vieram as cobranças: “E o casório, quando vai ser?”.

Bem, após um longo período de namoro, com várias trocas de mensagens entre Sebastião e Apple, Marília e Felipe convidaram Tiago e Fernanda para jantar em sua casa, com o objetivo de apresentar os pombinhos Sebastião e Apple pessoalmente. Foi amor à primeira latida.

Casamento pet Crédito: .Paulo Souza

E os encontros continuaram, até que um dia, Sebastião tomou coragem e pediu a “pata” da amada aos “sogros” através de uma carta. E oficializaram, para a alegria dos fãs, a data da união em um post. Claro, Apple aceitou. E dali para marcar o dia do casório, foi um pulo.

Casamento pet Crédito: Divulgação

Bem, mas não podia ser uma festa qualquer. Tinha que ser algo especial, e aberto aos milhares de seguidores. Então, ficou decidido que os dois juntariam as vasilhas de ração e o “cãosamento” seria dia 30 de junho de 2019, em um sítio em Itapetininga. E seria uma festa “cãopira”, com direito a “cãodrilha” e muita comilança temática, para os pets e humanos. Ah! E como toda noiva, Apple também teve um ensaio fotográfico “pré-cãosamento”, que fez o maior sucesso nas redes sociais.

“E foi justamente isso que aconteceu. Foi uma festa linda, com quase 500 pessoas (muitos seguidores) e seus respectivos mascotes. Começou às 11 horas da manhã. O Sebastião vestiu um fraque e a Apple um véu branco. Teve altar, padre, sermão, madrinhas e padrinhos. Além, claro, dos pingentes com nomes, que foram colocados nas coleiras de cada um, e uma ‘certicão’ de casamento”, conta Marília.

Bem, eles não tiveram lua de mel, cada um foi para sua casa. E, aliás, é bom lembrar que eles moram em casas separadas. “É um casamento moderno”, conta Marília. “Mas os encontros são freqüentes, e raramente acontece uma briga”, conclui a ‘mãe’ do Sebastião. “O importante é que eles se amam e quando se encontram é lambeijo para tudo quanto é lado”, lembra.

Então, que esse amor canino seja infinito enquanto dure.

Ficou animado e está pensando em realizar um casório para o seu mascote? Inspire-se nessas imagens e faça você mesmo. Você vai se surprender com sua habilidade:

Vermelho fatal

Casamento pet Crédito: Divulgação

Esse vestido vermelho vai deixar sua mascote linda para o “cãosamento”.

Tudo azul

Casamento pet Crédito: Divulgação

Seu cãozinho vai ficar lindo com esse terno azul com direito a gravata borboleta. Ninguém vai resistir ao charme deste noivo!

Trés chic

Casamento pet Crédito: Divulgação

Que tal deixar sua gatinha bem no estilo francês no momento mais especial de sua vida? Com esse chapéu, ela vai arrasar no altar!

Estilo moderno

Casamento pet Crédito: Divulgação