Cachorro de rua pede carinho ao padre após missa em Ibatiba, no ES

Cachorro de rua pede carinho ao padre após a missa Crédito: Reprodução | Facebook

Um simpático cachorro de rua recebeu o carinho do padre Gelson de Souza, da Paróquia de Ibatiba, logo após o sacerdote presidir a missa de domingo. Felpudo, o nome do animal, costuma frequentar a igreja onde é muito bem recebido pela comunidade.

"O Felpudo sempre está presente nas missas. E fica até o final. É muito agradável com todos que aproximam com carinho. Um dia, antes da missa, fiz um carinho nele. Dali por diante, sempre se aproxima e quer carinho", conta o padre, que tem duas cadelinhas na casa paroquial.

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Padre Gelson destaca a importância da presença dos animais na vida do homem: "Os cães são uma verdadeira terapia para nós que vivemos numa sociedade despersonalizada e ansiosa. Penso que devemos ser cuidadosos com a vida, de maneira integral, a começar pelas pessoas, passando pelos animais e se estendendo até a menor forma de vida neste planeta tão ameaçado pela exploração irracional dos recursos humanos e naturais".