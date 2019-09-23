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Leonel Ximenes

Cachorro de rua pede carinho ao padre após missa em Ibatiba, no ES

Padre Gelson destaca a importância da presença dos animais na vida do homem: "Os cães são uma verdadeira terapia para nós que vivemos numa sociedade despersonalizada e ansiosa"

Públicado em 

23 set 2019 às 12:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cachorro de rua pede carinho ao padre após a missa Crédito: Reprodução | Facebook
Um simpático cachorro de rua recebeu o carinho do padre Gelson de Souza, da Paróquia de Ibatiba, logo após o sacerdote presidir a missa de domingo. Felpudo, o nome do animal, costuma frequentar a igreja onde é muito bem recebido pela comunidade. 
"O Felpudo sempre está presente nas missas. E fica até o final. É muito agradável com todos que aproximam com carinho. Um dia, antes da missa, fiz um carinho nele. Dali por diante, sempre se aproxima e quer carinho", conta o padre, que tem duas cadelinhas na casa paroquial.
VEJA VÍDEO
Padre Gelson destaca a importância da presença dos animais na vida do homem: "Os cães são uma verdadeira terapia para nós que vivemos numa sociedade despersonalizada e ansiosa. Penso que devemos ser cuidadosos com a vida, de maneira integral, a começar pelas pessoas, passando pelos animais e se estendendo até a menor forma de vida neste planeta tão ameaçado pela exploração irracional dos recursos humanos e naturais". 
É verdade: as criaturas de Deus merecem mesmo todo o carinho.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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