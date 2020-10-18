Bandido falsifica Instagram e pede dinheiro em nome de Padre no ES

Padre Jonas: dois perfis muito semelhantes no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram

O padre Jonas Coutinho, que comanda a Paróquia São João Evangelista, em Pinheiros, no Norte do Estado , está sofrendo duas vezes: vascaíno doente, ele agora teve o dissabor de ver seu perfil no Instagram falsificado. O estelionatário aproveitou o perfil original do sacerdote, “padrejonasvasco”, e fez um outro muito parecido: “padrejonasvasco6”.

O pároco publicou nas redes sociais uma denúncia contra o falsificador, que está adicionando várias pessoas na conta falsa no Instagram, e alertou seus seguidores de que o bandido está pedindo dinheiro a todos os contatos do padre.

Ah, o outro motivo do sofrimento do simpático padre Jonas? O time dele, o Vasco. Se tem alguma dúvida, olha na tabela do Brasileirão os últimos resultados do time carioca.

Aliás, o pároco pinheirense é tão vascaíno, mas tão vascaíno que não é raro, na bênção final das missas que preside, Jonas pedir a intercessão de São Januário, o padroeiro do clube cruzmaltino. Que está precisando de muita reza mesmo.

AMARELOU

O Capitão obedeceu à juíza. Assumção, candidato do Patriota a prefeito de Vitória, trocou a sua foto: saiu a farda da PM, entrou uma camiseta amarela. Bem amarela.

IVAN EM DOSE DUPLA

Na disputa para a Câmara de Vila Velha, além do (eterno) Ivan Carlini, agora tem o Ivan Arpini, 33 anos mais novo que o original.

PÓS-GRADUADO EM ENSINO MÉDIO

Candidato a vereador em Vitória declarou à Justiça Eleitoral que cursou o “ensino superior incompleto”.

SINAL DE INÉRCIA

O semáforo em frente ao Aeroporto de Vitória, na Av. Adalberto Simão Nader, ficou sem funcionar pelo menos de segunda a quinta-feira. Um péssimo cartão de visitas para a Capital.

O DISCURSO

Coronel Wagner, candidato a prefeito pelo PL em Vila Velha, diz que representa a renovação na política.

A REALIDADE

Pode ser, mas a forma de financiamento da sua campanha é antiga: já amealhou R$ 400 mil repassados pelo seu partido do Fundo Eleitoral. Ou seja, o seu, o meu, o nosso dinheiro.

SEM IDEOLOGIA

Aliás, se tem uma coisa que une a direita e a esquerda é o apetite pelo dinheiro público para financiar a campanha eleitoral. Todos vão com avidez aos cofres da Viúva.

NÃO É SHOW?

Tem vídeo provando: Wander Caldeira, conhecido como Wander Show, vereador de Cariacica, aparece praticamente deitado durante a sessão virtual da última terça-feira. Ser vereador cansa, né?

MARIDO NO MISERÊ

Candidato do PSB e da vice-governadora Jaqueline Moraes a prefeito de Cariacica, Saulo Andreon já recebeu R$ 200 mil do seu partido. Enquanto isso, Avelina, marido da vice e candidato do PSC, não ganhou nem um vale-transporte.

O ESCOLHIDO

O empresário Jônice Tristão receberá a Comenda Ordem do Mérito do Desenvolvimento do ES. Será na quinta-feira (22), durante a edição digital do 26º Prêmio Equilibrista 2020, promovido pelo Ibef-ES.

A PADARIA DA PANDEMIA

Padaria renomada na Grande Vitória tem fornecido aos clientes que fazem refeições no local um simpático porta-máscara de papel para poder guardar o acessório. Os consumidores também aprovaram o álcool em gel, que não é grudento nem tem perfume

I LOVE CACHU

Uma fabricante nacional de cerveja resolveu brincar em suas redes sociais com o calor de Cachoeiro. A Capital Secreta cada vez menos secreta no mundo.

O INIMIGO É MELHOR

Conclusão da primeira pesquisa eleitoral A Gazeta/Ibope para prefeito de Vila Velha: Neucimar tem que torcer para Max ir ao 2º turno e Max tem que torcer para Neucimar ir ao 2º turno.

VISÃO DO INFERNO

Leitor da coluna reclama que os candidatos a prefeito de Vitória ainda não falaram sobre o que vão fazer com o “pinicão” de Jardim Camburi. Aquela horrenda Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que todo mundo vê quando chega de avião à Capital.

RECADO DADO

Em Vila Velha, carro de aplicativo tem motorista de máscara, plástico separando o profissional do passageiro, álcool em gel e, no som, Cid Moreira lendo a Bíblia, na seguinte passagem: “Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria”.

ALÔ, ELEITOR!