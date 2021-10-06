Padre capixaba faz sucesso no TikTok e manda recado para haters

Padre capixaba faz sucesso nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram @padre_patrick

Foi com a intenção de humanizar o sacerdócio que um padre capixaba — natural de Santo Antônio do Canaã (distrito conhecido como Patrimônio), em Santa Teresa — começou a gravar vídeos e publicar nas redes sociais. Desde o início da pandemia, Patrick Fernandes vem ganhando espaço na internet com dicas e conselhos recheados de bom-humor. Por outro lado, alguns usuários insistem em criticar a atitude do religioso, que, com quase 4 milhões de seguidores no Instagram, mostra vontade de responder os "haters" com amor. Em último caso, ele disse que "entrega para Deus". Cerca de 1,5 milhão de seguidores o acompanham no TikTok.

Com simpatia, o capixaba afirma que nos primeiros meses do ano passado, no início da pandemia do novo coronavírus , acumulava pouco mais de dois mil seguidores no Instagram. O "pulo" de dois mil para quase quatro milhões aconteceu em um ano e meio. A rede social é usada pelo padre para compartilhar vídeos engraçados. Mas lá ele também aproveita para mostrar os lugares por onde passa, como as férias na Paraíba.

Os vídeos e fotos, seja com traje de celebrar missas ou uma camisa usada na academia, sempre dão muito retorno. Às vezes, as diferenças aparecem até na rotina. "Comecei a gravar os vídeos no início da pandemia como forma de comunicação. Não tinha pretensão. Tinha pouco mais de dois mil seguidores, nem imaginava alcançar tanta gente. Para mim tudo é novo. Sair na rua e ser reconhecido é novo. Tenho vivido dias diferentes", conta.

Acontece que os elogios ao aspecto visual do padre estão quase sempre acompanhados de críticas. Em uma publicação, um internauta escreve: "Nem parece perfil de um padre". Outro, por sua vez, pede: "Para com isso, padre".

"Os vídeos me proporcionam um contato de carinho com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, trazem coisas negativas. A internet também tem coisa ruim. Mas prefiro ficar com o feedback positivo, que é maior", comenta.

Em entrevista ao jornalista Mário Bonella, apresentador do programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória , Patrick diz que ouve um pouco de tudo nas redes sociais. A ideia, como ele faz questão de explicar, era humanizar o sacerdócio — atualmente, o capixaba atua na Paróquia São Sebastião, em Parauapebas (PA).

Your browser does not support the audio element. Entrevista com o padre Patrick Fernandes

Patrick Fernandes usa as redes sociais para se aproximar dos fieis Crédito: Reprodução Instagram @padre_patrick

"Não queria ser um padre distante dos outros. Ao longo da caminhada, fui descobrindo que, postando coisas sérias, eu também iria incomodar algumas pessoas. O papel dessas pessoas é odiar. Por isso a gente devolve com amor. Costumo tentar conversar com meus 'haters'. Às vezes, até consigo retorno. Mas outros eu entrego para Deus" Patrick Fernandes - Padre capixaba

CONTATO COM DEUS PELA INTERNET

Questionado se as postagens nas redes sociais renderam mais fiéis, Patrick afirma que as missas ministradas por ele sempre foram muito frequentadas. Ele diz ainda que os usuários também curtem as publicações sobre a palavra de Deus. A rotina, segundo o capixaba, tem uma brecha para a diversão nas redes sociais às segundas-feiras.

"Faço as brincadeiras na segunda-feira, meu dia de folga. Ao longo da semana vou voltando para o lugar de padre sério", conta.

VÍDEOS SOBRE CASAMENTO RENDEM NA INTERNET

Um terreno fértil para as dicas compartilhadas no TikTok é o casamento. Segundo o capixaba, o tema é sempre alvo de perguntas dos usuários. E, consequentemente, de brincadeiras com bom-humor.

Apesar das brincadeiras, Patrick ressalta que acredita muito no casamento. "Às vezes, as pessoas perguntam sobre a inspiração. Eu escuto pessoas o dia inteiro. Os padres são procurados normalmente para ouvir coisas ruins, reclamações", relata.

DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO

O sucesso do padre Patrick Fernandes acontece após ele receber o diagnóstico de depressão. O religioso chegou a passar um tempo em Santa Teresa, no Espírito Santo, local onde nasceu, para recarregar as energias. Ao CBN Cotidiano, Patrick disse que demorou a entender que precisava de ajuda e a comunicação pelos vídeos o ajudou.

O capixaba finalizou explicado que, para ele, um dos grandes desafios que os padres vivem é a vida solitária. Essa solidão, de acordo com Patrick, pode resultar em coisas priores, como foi a depressão.