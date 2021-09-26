Agora diretor de cinema, João Côrtes pretende também dedicar-se à música

João Côrtes, ator estreou como diretor de cinema e pretende também dedicar-se ao mundo da música Crédito: Marcos Duarte

João Côrtes ficou famoso em todo o país em seu primeiro trabalho no mercado publicitário, ainda adolescente, vivendo um ruivo malandrão, metido a esperto, que sempre (ou quase sempre) se dava mal na paquera, em uma popular propaganda de operadora de telefonia móvel. Na época, muitos chegaram a duvidar se ele teria talento para ir mais além.

João Côrtes em início de carreira, quando atuava como garoto propaganda de uma operadora de telefonia móvel Crédito: Reprodução/ YouTube

Quase dez anos depois, o Don Juan "paraguaio" transformou-se em um ator conceituado, trabalhou com realizadores como Bruno Barreto, Fernando Meirelles e Jayme Monjardim, que se tornaram referência em sua trajetória artística, foi vice-campeão do reality musical "Popstar", da Rede Globo, em 2018, e, ousado, estreia como diretor de cinema, com apenas 26 anos, no sensível drama "Nas Mãos de Quem Me Leva", disponível em VOD nas plataformas digitais.

De forma madura, João usa o filme para discutir temas como perdas familiares e o relacionamento entre um homem mais velho e uma mulher mais jovem, ainda considerado tabu por uma parcela da sociedade.

No filme, Amora (Fernanda Marques), uma menina órfã de 22 anos, vive com a avó, Lúcia (Neuza Maria Faro), tendo que lidar com a dor da perda dos pais. Tudo parece se ajustar quando conhece Bruno (Bruno Suzano), um empresário mais velho, que desperta nela uma nova forma de ver a vida.

"É um filme delicado sobre o processo de amadurecer, sempre sob a ótica feminina. Tem uma questão de fundo que ainda é tabu, o relacionamento de uma mulher mais jovem com um homem mais velho. A sociedade vê isso de uma forma às vezes machista", pontuou o ator, e agora diretor, em vídeo entrevista ao "Divirta-se".

No bate-papo, João Côrtes também detalha suas referências cinematográficas e fala da paixão que adquiriu pela música, após o sucesso do "Popstar". Sempre franco, afirmou que nunca teve receio de ficar estigmatizado por conta de sua estreia como garoto propaganda.

João também abordou seus próximos projetos como ator, como "O Anjo de Hamburgo", primeira série brasileira da Rede Globo gravada totalmente em inglês, em parceria com a Sony, "The American Guest/O Hóspede Americano", minissérie da HBO Max, que estreia este mês, e "The Journey", ambas coproduções Brasil/EUA. Vem como a gente!