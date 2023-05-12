Caramujos africanos causam incômodo na Praça da Ciência em Vitória

Presença de caramujos na Praça da Ciência tem causado incomodo em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A presença dos famosos — e indesejados — caramujos africanos tem incomodado quem frequenta a Praça da Ciência, na Enseada do Suá, em Vitória. Os moluscos, que não são nativos do Brasil, causam preocupação na população por ser um risco à saúde e ao ecossistema brasileiro. O repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve no local e registrou a presença dos animais.

Elias da Silva Lemos, comerciante que trabalha na região, conta que a presença dos animais é constante a muitos anos, mas que em períodos de chuva ocorre um aumento significativo dos caramujos no local. Segundo ele, constantemente seus clientes reclamam dos moluscos e que Prefeitura de Vitória já foi acionada diversas vezes para retirar os animais.

Presença de caramujos na Praça da Ciência tem causado incomodo em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O que diz a Prefeitura de Vitória

Questionada pela reportagem, a administração municipal informou que o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) tem realizado, em dois dias da semana, um monitoramento dos pontos de ocorrência de caramujo africano (Achatina fulica) em Vitória.

Na última sexta-feira (5), a equipe identificou a presença de alguns caramujos africanos na faixa de areia e restinga da Praia da Guarderia. A equipe do setor de Controle de Animais Sinantrópicos do CVSA realizou a catação dos caramujos ali encontrados.

Segundo a prefeitura, o atendimento de demandas sobre infestação de caramujos envolve orientação à população, catação manual em áreas públicas infestadas e, em último caso, aplicação de produtos químicos em áreas públicas para controlar grandes quantidades de caramujos.

"A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o cidadão não toque no caramujo africano e que, ao encontrar infestação, o munícipe entre em contato com a Prefeitura por meio do Fala Vitória, onde receberá as devidas orientações", destacou a nota.

Sobre o caramujo africano

O caramujo gigante africano, que tem Achatina fulica como nome científico, é uma espécie invasora, originária da África. Diferente do nome pelo qual é popularmente conhecido, o animal não é um caramujo, e sim um caracol gigante.

O animal foi trazido para o Brasil de forma ilgeal, com o intuito de ser o substituto do escargot —um caracol comestível. Por não ser nativo do Brasil, o molusco é considerado uma praga, causando um grande prejuízo ambiental por ser uma espécie exótica invasora sem predador.

Presença de caramujos na Praça da Ciência tem causado incomodo em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Transmissor de doenças

Além dos impactos ambientais, os caramujos africanos se tornaram um problema sanitário por poderem transmitir duas doenças, sendo elas a meningite eosinofílica e a angiostrongilíase. O animal se torna o transmissor das doenças após se alimentar das fezes de ratos infectados.