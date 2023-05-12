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Na Rua do Canal

Área de eventos de marina é interditada devido a barulho em Jardim da Penha

A Prefeitura da Vitória interditou a área de eventos da Marina Lounge, devido ao som alto no local; decisão foi publicada no Diário Oficial dessa quarta-feira (10)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 mai 2023 às 17:55

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 17:55

A área de evento da Marina Lounge, na Rua do canal, em Jardim da Penha, foi interditada pela Prefeitura de Vitória por conta do barulho e após descumprimento de dois autos de constatação e por operar sem licenciamento ambiental. A decisão foi publicada no Diário Oficial nessa quarta-feira (10).
Procurada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) disse que a interdição do estabelecimento comercial ocorreu, pois não foi realizado o isolamento acústico no local no prazo de 30 dias, conforme os autos de constatação e também por emissão de ruído acima do limite estabelecido pela legislação.
Marina Lounge
A área de eventos da Marina Lounge foi interditada, mas os serviços náuticos seguem liberados em Jardim da Penha Crédito: Reprodução/@lounge.marina
A Semmam ainda esclareceu que, diante do ocorrido, foi lavrado auto de interdição para a prática de atividade sonora para todo o empreendimento comercial até a regularização por meio da implementação dos controles ambientais exigidos.
O responsável pela Marina Lounge, Marco Antônio, afirmou que teve ciência da notificação enviada pela prefeitura e que não é a primeira vez que são interditados. Desta vez, ele disse que vai acionar sua equipe jurídica para impedir que o local seja interditado.
Área de eventos de marina é interditada devido a barulho em Jardim da Penha
"A Marina está em obras há cerca de 10 dias e deve ficar fechada para festas por mais dois meses. Não está tendo festas devido às obras. Eu não concordo com a interdição, mas vou acionar a equipe jurídica, pagar o que devo e isso será solucionado", afirmou.

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