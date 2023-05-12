Área de eventos de marina é interditada devido a barulho em Jardim da Penha

A área de evento da Marina Lounge, na Rua do canal, em Jardim da Penha, foi interditada pela Prefeitura de Vitória por conta do barulho e após descumprimento de dois autos de constatação e por operar sem licenciamento ambiental. A decisão foi publicada no Diário Oficial nessa quarta-feira (10).

Procurada, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) disse que a interdição do estabelecimento comercial ocorreu, pois não foi realizado o isolamento acústico no local no prazo de 30 dias, conforme os autos de constatação e também por emissão de ruído acima do limite estabelecido pela legislação.

A área de eventos da Marina Lounge foi interditada, mas os serviços náuticos seguem liberados em Jardim da Penha Crédito: Reprodução/@lounge.marina

A Semmam ainda esclareceu que, diante do ocorrido, foi lavrado auto de interdição para a prática de atividade sonora para todo o empreendimento comercial até a regularização por meio da implementação dos controles ambientais exigidos.

O responsável pela Marina Lounge, Marco Antônio, afirmou que teve ciência da notificação enviada pela prefeitura e que não é a primeira vez que são interditados. Desta vez, ele disse que vai acionar sua equipe jurídica para impedir que o local seja interditado.

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