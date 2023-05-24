Rede Gazeta lança 3ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade no Norte do ES

Diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes participa do lançamento da 3ª edição Prêmio Biguá de Sustentabilidade no Norte do Estado Crédito: Viviane Maciel

Rede Gazeta, Marcello Moraes, além de reconhecer os projetos e pessoas que trabalham no Segundo o diretor-geral da, Marcello Moraes, além de reconhecer os projetos e pessoas que trabalham no agronegócio , a premiação abre portas para o crescimento da região e o incentivo à produção rural de forma sustentável.

“Nosso papel como Rede Gazeta é de incentivar e apoiar essas boas práticas para dar protagonismo às pessoas que participam e para que eles tentem buscar alternativas para a sustentabilidade e nossa relação com o meio ambiente. Essas iniciativas são muito bem-vindas e precisam ser premiadas”, afirma.

O evento aconteceu no auditório do Sicoob e contou com uma roda de debate com o tema “Agronegócio brasileiro: geração de riquezas, preservação ambiental e impacto social”. A diretora da Rede Gazeta Norte, Maria Helena Vargas, destacou a importância de discutir o assunto no cenário atual da produção na região.

“O Norte é uma região reconhecidamente agrícola. Temos várias empresas de agronegócio que são exportadoras, e estão chegando várias indústrias aqui justamente por essa vocação. Por isso, nós escolhemos trazer para cá uma palestra falando sobre a força do agro e o papel dele para a sustentabilidade e o social”, disse.

A palestra foi conduzida pelo economista Antônio da Luz. Segundo ele, o Estado é um dos mais sustentáveis e tem a responsabilidade de manter essa preservação.

“O Espírito Santo é um dos Estados mais sustentáveis do Brasil. Falando de números, os Estados Unidos, por exemplo, usam 74% do seu território para produzir grãos e para a agropecuária. Já no Brasil, 74% do território é de preservação. E a maior parte dessa preservação não está na Amazônia, está nas fazendas. Isso traz um papel imenso como player global de produção e preservação ambiental”, afirma.

O produtor Emir de Macedo Gomes Filho compareceu para assistir ao lançamento. Ele trabalha com a produção de cacau e seringueira em Linhares e foi ganhador da 1ª edição do evento na categoria produtor rural. Para ele, a premiação é um reconhecimento do trabalho realizado na fazenda, uma herança do avô e do pai.

“Foi um reconhecimento muito grande, não só para mim, mas para o cacau do Espírito Santo. Isso agrega valor para o meu negócio, abre muitas portas. Hoje nós temos a indicação geográfica de uma região produtora de qualidade com emprego de tecnologia. Com isso, você resgata a origem e mostra que existe um saber coletivo no fazer desse trabalho”, destacou.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até 31 de julho clicando aqui ou pelo WhatsApp (27) 99867-6477, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Podem participar produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. As cinco categorias destacam ações implementadas em 14 municípios do Norte e 21 municípios do Noroeste do Estado e que fazem parte das áreas de cobertura da TV Gazeta.

Lançamento no Noroeste do ES

Nesta quinta-feira (25) é a vez de Colatina receber o evento de lançamento, com Sidemberg Rodrigues na palestra “Sustentabilidade, um ótimo negócio”, a partir das 8h30, no Cerimonial Simonassi.