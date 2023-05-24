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Inscrições abertas

Rede Gazeta lança 3ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade no Norte do ES

Premiação reconhece iniciativas voltadas à preservação do meio ambiente, mostrando que apostar na sustentabilidade é um bom negócio; inscrições ficam abertas até 31 de julho
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 mai 2023 às 12:33

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 12:33

Diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes participa do lançamento da 3ª edição Prêmio Biguá de Sustentabilidade no Norte do Estado
Diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes participa do lançamento da 3ª edição Prêmio Biguá de Sustentabilidade no Norte do Estado Crédito: Viviane Maciel
A 3ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade foi lançada na manhã desta quarta-feira (24), em Linhares, Norte do Espírito Santo. A premiação reconhece iniciativas voltadas para a preservação do meio ambiente, provando que sustentabilidade é um bom negócio. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de julho.
Segundo o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, além de reconhecer os projetos e pessoas que trabalham no agronegócio, a premiação abre portas para o crescimento da região e o incentivo à produção rural de forma sustentável.
“Nosso papel como Rede Gazeta é de incentivar e apoiar essas boas práticas para dar protagonismo às pessoas que participam e para que eles tentem buscar alternativas para a sustentabilidade e nossa relação com o meio ambiente. Essas iniciativas são muito bem-vindas e precisam ser premiadas”, afirma.
O evento aconteceu no auditório do Sicoob e contou com uma roda de debate com o tema “Agronegócio brasileiro: geração de riquezas, preservação ambiental e impacto social”. A diretora da Rede Gazeta Norte, Maria Helena Vargas, destacou a importância de discutir o assunto no cenário atual da produção na região.
“O Norte é uma região reconhecidamente agrícola. Temos várias empresas de agronegócio que são exportadoras, e estão chegando várias indústrias aqui justamente por essa vocação. Por isso, nós escolhemos trazer para cá uma palestra falando sobre a força do agro e o papel dele para a sustentabilidade e o social”, disse.
A palestra foi conduzida pelo economista Antônio da Luz. Segundo ele, o Estado é um dos mais sustentáveis e tem a responsabilidade de manter essa preservação.
“O Espírito Santo é um dos Estados mais sustentáveis do Brasil. Falando de números, os Estados Unidos, por exemplo, usam 74% do seu território para produzir grãos e para a agropecuária. Já no Brasil, 74% do território é de preservação. E a maior parte dessa preservação não está na Amazônia, está nas fazendas. Isso traz um papel imenso como player global de produção e preservação ambiental”, afirma.
O produtor Emir de Macedo Gomes Filho compareceu para assistir ao lançamento. Ele trabalha com a produção de cacau e seringueira em Linhares e foi ganhador da 1ª edição do evento na categoria produtor rural. Para ele, a premiação é um reconhecimento do trabalho realizado na fazenda, uma herança do avô e do pai.
“Foi um reconhecimento muito grande, não só para mim, mas para o cacau do Espírito Santo. Isso agrega valor para o meu negócio, abre muitas portas. Hoje nós temos a indicação geográfica de uma região produtora de qualidade com emprego de tecnologia. Com isso, você resgata a origem e mostra que existe um saber coletivo no fazer desse trabalho”, destacou. 

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até 31 de julho clicando aqui ou pelo WhatsApp (27) 99867-6477, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.
Podem participar produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. As cinco categorias destacam ações implementadas em 14 municípios do Norte e 21 municípios do Noroeste do Estado e que fazem parte das áreas de cobertura da TV Gazeta.

Lançamento no Noroeste do ES

Nesta quinta-feira (25) é a vez de Colatina receber o evento de lançamento, com Sidemberg Rodrigues na palestra “Sustentabilidade, um ótimo negócio”, a partir das 8h30, no Cerimonial Simonassi.
Vale ressaltar que as premiações das regiões Norte e Noroeste também acontecem em eventos separados. O primeiro será realizado no dia 27 de setembro, em Colatina, e o segundo, no dia seguinte, em 28 de setembro, em Linhares.

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