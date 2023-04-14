Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desenvolvimento sustentável

Produtividade e sustentabilidade são chaves para uma construção mais forte

Em 2022, a construção cresceu 6,9%, muito acima da economia nacional, que registrou elevação de 2,9%

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 11:55

Públicado em 

14 abr 2023 às 11:55
Arquitetura e Construção

Colunista

Arquitetura e Construção

construção civil, obra
A construção tem buscado alternativas para aumentar a eficiência em novos modelos, não só durante a obra Crédito: Shutterstock
* José Carlos Martins
Âncora da economia brasileira, a construção é responsável por quase 2,5 milhões de empregos com carteira assinada, cada vez mais qualificados. Isso é reflexo do crescimento positivo que o setor vem registrando nos últimos anos. Em 2022, a construção cresceu 6,9%, muito acima da economia nacional, que registrou elevação de 2,9%. Nos últimos dois anos, o crescimento da construção foi de 17%, fortalecendo a economia do país e proporcionando desenvolvimento social.
Paralelamente à força do crescimento do setor, avançam também as discussões sobre o amadurecimento de métodos eficientes em termos de produtividade e sustentabilidade. Esses são dois temas que serão debatidos no 96º Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), que ocorre em abril. No evento, a construção vai comprovar que é responsável com o ambiente onde atua e que pode acelerar as mudanças positivas que ocorrem no mundo e na sociedade.

Assim como a construção tem grande capacidade de gerar empregos e um enorme efeito multiplicador na economia, também pode ser propulsora de ganhos socioambientais. Os investimentos no setor reverberam em outras atividades e garantem retorno no longo prazo em diferentes termos. Na prática, construção implica melhor qualidade de vida das pessoas.
No campo da produtividade, o setor quer puxar o desenvolvimento do país com sistemas mais planejados e industrializados, reduzindo desperdícios e consumindo menos insumos e energia. Dessa forma, a construção tem buscado alternativas para aumentar a eficiência em novos modelos, não só durante a obra, como depois de pronta a construção.
Um estudo do Sebrae apontou que os principais fatores a impactar a produtividade no setor são: capacitação e treinamento da mão de obra, uso apropriado da matéria prima, planejamento e controle das obras. No Enic vamos debater, por exemplo, como o uso intensivo de máquinas e equipamentos aumentam essa produtividade, redução do custo de manutenção dos imóveis com novas tecnologias e novas oportunidades em parcerias público-privadas (PPPs) e concessões.
No campo da produtividade, vamos debater, ainda, projetos e orçamentação em BIM, Design Structure Matrix (DSM), normas de desempenho, normalização técnicas e até metaverso. Isso porque, quanto mais eficiente o processo construtivo for, melhor será seu resultado para quem constrói e para quem usufrui da instalação. É nesse caminho que estão os principais avanços da tecnologia.
Essa tecnologia está mais atrelada à segunda palavra-chave: sustentabilidade. Em 2017, estudos já apontavam que o aumento de produtividade do setor no mundo em 1% poderia economizar US$ 100 bilhões por ano e reduzir drasticamente os impactos ambientais. Com novos processos produtivos temos uma atenção especial para as pessoas que constroem e que são atendidas pelas obras.
E o Brasil vem caminhando nessa direção. Dados do ano passado revelam que o Brasil é o 5º país do mundo com maior número de “edifícios verdes” certificados. Esse é um bom índice, mas ainda indica desafios e resistências.
No 96º Enic, que ocorrerá junto com a Feicon (maior evento de construção civil e arquitetura da América Latina) deste ano, vamos trazer o foco para a discussão de uma oportunidade sustentável e positiva que vem surgindo: a construção com madeira. Inovações tecnológicas e a maior conscientização das pessoas vêm despertando olhares para esse segmento, com enorme potencial no Brasil por suas características naturais. De cara, a madeira – por seu caráter renovável – pode significar captura de carbono em vez de emissões em ao menos parte da cadeia produtiva.
O território brasileiro, por sua extensão, conta com diferentes tipos de clima e nem todas as localidades têm o sistema tradicional sem madeira como o mais adequado. Regiões mais remotas e distantes dos centros urbanos levam a oportunidades de se introduzir elementos na construção com madeira. Seriam caminhos, inclusive, de construções mais acessíveis, como forma de se combater o déficit habitacional em determinadas localidades.
Outra ação que vai estar em evidência no Enic com potencial de expansão é o processo de etiquetagem de edifícios. O método objetiva melhorar a qualidade de projetos na construção, e fornecer ao consumidor, assim como já acontece em equipamentos elétricos domésticos, informações sobre o desempenho energético do empreendimento. Com a expansão desse costume, será mais comum a avaliação dos imóveis com base em sua eficiência energética.
O futuro da construção está atrelado à maior preocupação com temas como produtividade e sustentabilidade, tendo a tecnologia como aliada desse processo. O Enic é o palco para debater inovações e apresentar transformações. Essa é a resposta da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) sobre a responsabilidade do setor com o desenvolvimento sustentável do país.
*José Carlos Martins é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

MAIS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO

Aquaviário, modal de privilégio capixaba

O impacto dos drones na construção civil: agilidade, segurança e precisão

Mercado imobiliário otimista com o potencial de médio e alto padrão no ES

A maratona para aprovar um projeto de obras

O papel das engenheiras na construção civil: desafios e conquistas

Arquitetura e Construção

Análises semanais do setor da construção civil, engenharia, arquitetura e decoração, com especialistas do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU-ES), e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

Tópicos Relacionados

arquitetura Obras Sustentabilidade Construção civil Desenvolvimento Sustentável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados