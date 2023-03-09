O papel das engenheiras na construção civil: desafios e conquistas

As mulheres engenheiras desempenham um papel fundamental nesse setor Crédito: Shutterstock

*Mariana P. Mansk

A construção civil é uma das áreas mais importantes da economia, e as mulheres engenheiras desempenham um papel fundamental nesse setor. No entanto, as profissionais ainda enfrentam muitos desafios para se destacar na indústria, incluindo a falta de representatividade e a discriminação de gênero.

Embora as mulheres tenham feito progressos significativos na construção civil, elas ainda são a minoria na indústria. Isso significa que nós ainda temos dificuldades em encontrar representatividade feminina no segmento.

Nós, mulheres, enfrentamos de forma frequente desafios relacionados à cultura do local de trabalho. A indústria ainda é dominada por homens, o que pode levar a um ambiente com desigualdades.

Apesar desses obstáculos, as engenheiras continuam contribuindo para a construção civil de muitas maneiras importantes. Elas trazem novas perspectivas e ideias para os projetos e promovem a diversidade e a inclusão.

Para apoiar as mulheres na construção civil e nas demais áreas ocupadas por profissionais do Sistema Confea/Crea, o Programa Mulher do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), instaurado em 2021 pelo atual presidente da instituição, engenheiro Jorge Silva, tem como objetivo promover a equidade de gênero nas áreas da engenharia, da agronomia e das geociências, apoiando as profissionais em sua carreira e incentivando a participação feminina em processos decisórios.

Entre as iniciativas do Programa Mulher estão o estabelecimento de grupos de trabalho para discutir questões de gênero na construção civil, o desenvolvimento de políticas de equidade de gênero e a promoção de eventos para incentivar a participação das mulheres na construção civil e nos demais segmentos da área tecnológica.

O programa também oferece suporte para as profissionais que enfrentam qualquer situação discriminatória, fornecendo orientação e recursos para acolher e ajudar as mulheres a lidar com essas questões e garantir que suas vozes sejam ouvidas.

As mulheres engenheiras desempenham um papel fundamental na construção civil, mas ainda enfrentam muitos desafios.

Com a institucionalização do Programa Mulher do Crea-ES e de outras iniciativas, estamos trabalhando para promover a equidade de gênero e garantir que as mulheres engenheiras tenham as mesmas oportunidades e ocupem os mesmos lugares que seus colegas de trabalho.

* Mariana P. Mansk é engenheira de Petróleo, assessora de Engenharia do Crea-ES e coordenadora do Programa Mulher do Crea-ES.