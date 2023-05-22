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BBC News

'Construí minha casa reciclando 35 mil sacolas plásticas'

Ativista ambiental mostra como usou plástico triturado e reciclado retirado dos rios e oceanos de Bali, na Indonésia.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 mai 2023 às 17:37

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 17:37

Gary Bencheghib é um ativista ambiental que se dedica à limpeza de rios e praias em Bali, na Indonésia.
Só em 2021, 1 milhão de toneladas de lixo foram recolhidas desse paraíso tropical, segundo dados oficiais compilados pela agência Reuters.
Desse total, Bencheghib usou o equivalente a 35 mil sacolas plásticas recicladas, trituradas e transformadas em placas para construir sua própria casa.
A pequena construção é sustentável também em uso de energia, já que é abastecida por painéis solares.
Veja como é a casa por dentro neste vídeo.

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