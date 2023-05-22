'Construí minha casa reciclando 35 mil sacolas plásticas'

Gary Bencheghib é um ativista ambiental que se dedica à limpeza de rios e praias em Bali, na Indonésia.

Só em 2021, 1 milhão de toneladas de lixo foram recolhidas desse paraíso tropical, segundo dados oficiais compilados pela agência Reuters.

Desse total, Bencheghib usou o equivalente a 35 mil sacolas plásticas recicladas, trituradas e transformadas em placas para construir sua própria casa.

A pequena construção é sustentável também em uso de energia, já que é abastecida por painéis solares.