Moqueca gigante é atração de festival em Conceição da Barra

Já virou tradição em Conceição da Barra, Norte do ES, a preparação da maior moqueca do mundo. O ritual, que inclui uma panela de barro feita sob medida pelas Paneleiras de Goiabeiras, será a principal atração do 5º Festival da Moqueca, que acontece durante a Festa de São Pedro, em homenagem aos pescadores.
Aberto ao público, o Festival da Moqueca começa nesta sexta-feira (30) e vai até domingo (2), reunindo atrações musicais e barraquinhas de comidas típicas na Praça Maristela de Almeida Serra, apelidada de Praça da Moqueca, no Cais da Barra.
A Festa de São Pedro 2023, por sua vez, tem início na quinta-feira (29), também vai até domingo (2), mas em outro local e com uma programação diferente, que inclui celebrações religiosas, concurso de quadrilha e shows musicais, na Praça São Pedro (veja detalhes no final da matéria).
GASTRONOMIA
O auge do evento gastronômico na pracinha do Cais da Barra, no sábado (1º), será a moqueca gigante com cerca de 1 tonelada. A meta dos organizadores é bater o recorde de 2019 para que ela seja declarada a maior do mundo.
A preparação do prato começará às 8h da manhã e as porções, individuais, serão servidas a partir do meio-dia, com a colaboração de 40 voluntários. Cada porção, com moqueca de peixe, pirão e arroz, custará R$ 20.
Os tíquetes para obter as porções de moqueca serão vendidos a partir de sexta (30) no local do evento mas já podem ser adquiridos antecipadamente em pontos comerciais de Conceição da Barra, como a loja Na Onda, a cafeteria Mariana e a pizzaria e lanchonete Massa Show.
PANELA DE BARRO GIGANTE
Já famosa entre turistas capixabas e de fora do Estado, a maior moqueca do mundo, como é chamada, foi feita pela primeira vez em 2018 e contou com a confecção de uma panela de barro exclusiva, de um metro e quarenta centímetros de diâmetro, feita pelas Paneleiras de Goiabeiras.
Cinco anos depois, a receita "de peso" continua sendo importante para destacar a cultura pesqueira no Espírito Santo.
Maior moqueca do mundo e panela gigante
"É um evento que está virando tradição na cidade tanto na gastronomia quanto na cultura, porque envolve não só a comunidade pesqueira como também as Paneleiras de Goiabeiras. Há também o aumento da demanda tanto na hotelaria quanto nos bares e restaurantes, incrementando o turismo local. O diferencial é que estamos na baixa temporada e conseguimos atenção para o município fora da alta estação", comenta o secretário de Cultura e Turismo de Conceição da Barra, Roberto Malacarne.
A RECEITA
A receita da moqueca gigante de Conceição da Barra é estimada para servir aproximadamente 2 mil pessoas e contém:
- 600kg de peixe (cação)
- 60kg de cebola
- 120kg de tomate
- 15kg de alho
- 5kg de corante (urucum)
- 20 litros de azeite
- 50kg de farinha
- 120kg de arroz
- 70 maços de coentro
- 60 maços de cebolinha
- 15kg de limão
- 15kg de sal
PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DA MOQUECA (Praça do Cais da Barra)
SEXTA-FEIRA (30/06)
- 18h - Abertura
- 20h - Saulo Camilo e banda
- 23h30 - Encerramento
- 8h - Início dos preparativos da moqueca gigante
- 11h - Parmênio Leitte
- 12h - Almoço em que será servida a moqueca gigante (R$ 20 a porção individual)
- 13h - Fabíola Guimarães e banda
- 18h30 - Arraiá com Fogumano
- 21h - Andreska Maciel e banda
- 23h30 - Encerramento
- 10h - Abertura do último dia
- 11h - Parmênio Leitte
- 14h - Resenha do Jom Jom - Roda de Samba
- 18h - Encerramento
PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PESCADORES (Praça São Pedro)
QUINTA-FEIRA (29/06)
- 5h - Alvorada e hasteamento da bandeira
- 10h30 - Início das homenagens aos pescadores
- 12h - Almoço de confraternização com pescadores e suas famílias
- 15h - Início das brincadeiras infantis
- 18h - Início da procissão com destino à Igreja Matriz
- 18h - Abertura oficial da festa
- 18h10 - Concurso de quadrilhas das escolas
- 20h30 - Show com Oziel de Mel e Banda
- 22h - Show com Elias Wagner
- 0h - Show com Claudinho Nascimento
- 18h - Concurso de quadrilhas das escolas
- 20h - Show com a banda Black Fox
- 22h - Show com Dan Rocha
- 0h30 - Show com Fogumano
- 17h - Wellington WD
- 18h - Resultado do concurso de quadrilhas
- 20h - Show com Claudinho Nascimento
- 21h - Show com a banda Chamego
- 0h - Encerramento
5º FESTIVAL DA MOQUECA
Quando: de 30/06 a 2/07
Onde: Praça Maristela de Almeida Serra (Praça da Moqueca), no Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra
FESTA DE SÃO PEDRO 2023
Quando: de 29/06 a 2/07
Onde: Praça São Pedro, em frente à academia Barra Fitness, Centro, Conceição da Barra
Entrada gratuita.
Quando: de 30/06 a 2/07
Onde: Praça Maristela de Almeida Serra (Praça da Moqueca), no Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra
FESTA DE SÃO PEDRO 2023
Quando: de 29/06 a 2/07
Onde: Praça São Pedro, em frente à academia Barra Fitness, Centro, Conceição da Barra
Entrada gratuita.
Correção
29/06/2023 - 9:41
Em uma versão anterior desta matéria, o título informava que a moqueca gigante do festival teria 600kg. O peso correto é 1 tonelada (aproximadamente) e essa informação foi incluída no texto. O título foi alterado.