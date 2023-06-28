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Pesa 1 tonelada

Moqueca gigante é atração de festival em Conceição da Barra

Preparação do prato acontece no sábado (1°), durante a tradicional Festa de São Pedro, que homenageia os pescadores de 29/06 a 2/07. Porção custará R$ 20
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 18:52

Já virou tradição em Conceição da Barra, Norte do ES, a preparação da maior moqueca do mundo. O ritual, que inclui uma panela de barro feita sob medida pelas Paneleiras de Goiabeiras, será a principal atração do 5º Festival da Moqueca, que acontece durante a Festa de São Pedro, em homenagem aos pescadores.
Aberto ao público, o Festival da Moqueca começa nesta sexta-feira (30) e vai até domingo (2), reunindo atrações musicais e barraquinhas de comidas típicas na Praça Maristela de Almeida Serra, apelidada de Praça da Moqueca, no Cais da Barra.
A Festa de São Pedro 2023, por sua vez, tem início na quinta-feira (29), também vai até domingo (2), mas em outro local e com uma programação diferente, que inclui celebrações religiosas, concurso de quadrilha e shows musicais, na Praça São Pedro (veja detalhes no final da matéria).

GASTRONOMIA

O auge do evento gastronômico na pracinha do Cais da Barra, no sábado (1º), será a moqueca gigante com cerca de 1 tonelada. A meta dos organizadores é bater o recorde de 2019 para que ela seja declarada a maior do mundo. 
Produção da maior moqueca do mundo, em 2022
Preparativos da moqueca gigante em 2022 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra
A preparação do prato começará às 8h da manhã e as porções, individuais, serão servidas a partir do meio-dia, com a colaboração de 40 voluntários. Cada porção, com moqueca de peixe, pirão e arroz, custará R$ 20. 
Os tíquetes para obter as porções de moqueca serão vendidos a partir de sexta (30) no local do evento mas já podem ser adquiridos antecipadamente em pontos comerciais de Conceição da Barra, como a loja Na Onda, a cafeteria Mariana e a pizzaria e lanchonete Massa Show. 

PANELA DE BARRO GIGANTE

Já famosa entre turistas capixabas e de fora do Estado, a maior moqueca do mundo, como é chamada, foi feita pela primeira vez em 2018 e contou com a confecção de uma panela de barro exclusiva, de um metro e quarenta centímetros de diâmetro, feita pelas Paneleiras de Goiabeiras.
Cinco anos depois, a receita "de peso" continua sendo importante para destacar a cultura pesqueira no Espírito Santo.

Maior moqueca do mundo e panela gigante

"É um evento que está virando tradição na cidade tanto na gastronomia quanto na cultura, porque envolve não só a comunidade pesqueira como também as Paneleiras de Goiabeiras. Há também o aumento da demanda tanto na hotelaria quanto nos bares e restaurantes, incrementando o turismo local. O diferencial é que estamos na baixa temporada e conseguimos atenção para o município fora da alta estação", comenta o secretário de Cultura e Turismo de Conceição da Barra, Roberto Malacarne.

A RECEITA

A receita da moqueca gigante de Conceição da Barra é estimada para servir aproximadamente 2 mil pessoas e contém: 
  • 600kg de peixe (cação)
  • 60kg de cebola
  • 120kg de tomate
  • 15kg de alho
  • 5kg de corante (urucum)
  • 20 litros de azeite
  • 50kg de farinha
  • 120kg de arroz
  • 70 maços de coentro
  • 60 maços de cebolinha
  • 15kg de limão
  • 15kg de sal

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DA MOQUECA (Praça do Cais da Barra)

SEXTA-FEIRA (30/06)
  • 18h - Abertura 
  • 20h - Saulo Camilo e banda
  • 23h30 - Encerramento
SÁBADO (1/07)
  • 8h - Início dos preparativos da moqueca gigante
  • 11h - Parmênio Leitte
  • 12h - Almoço em que será servida a moqueca gigante (R$ 20 a porção individual)
  • 13h - Fabíola Guimarães e banda
  • 18h30 - Arraiá com Fogumano
  • 21h - Andreska Maciel e banda
  • 23h30 - Encerramento
DOMINGO (2/07)
  • 10h - Abertura do último dia
  • 11h - Parmênio Leitte
  • 14h - Resenha do Jom Jom - Roda de Samba
  • 18h - Encerramento

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PESCADORES (Praça São Pedro)

QUINTA-FEIRA (29/06)
  • 5h - Alvorada e hasteamento da bandeira 
  • 10h30 - Início das homenagens aos pescadores
  • 12h - Almoço de confraternização com pescadores e suas famílias
  • 15h - Início das brincadeiras infantis
  • 18h - Início da procissão com destino à Igreja Matriz
SEXTA-FEIRA (30/06)
  • 18h - Abertura oficial da festa
  • 18h10 - Concurso de quadrilhas das escolas
  • 20h30 - Show com Oziel de Mel e Banda
  • 22h - Show com Elias Wagner
  • 0h - Show com Claudinho Nascimento
SÁBADO (1/07)
  • 18h - Concurso de quadrilhas das escolas
  • 20h - Show com a banda Black Fox
  • 22h - Show com Dan Rocha
  • 0h30 - Show com Fogumano
DOMINGO (2/07)
  • 17h - Wellington WD
  • 18h - Resultado do concurso de quadrilhas
  • 20h - Show com Claudinho Nascimento
  • 21h - Show com a banda Chamego
  • 0h - Encerramento
5º FESTIVAL DA MOQUECA 
Quando: de 30/06 a 2/07
Onde: Praça Maristela de Almeida Serra (Praça da Moqueca), no Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra
FESTA DE SÃO PEDRO 2023
Quando: de 29/06 a 2/07
Onde: Praça São Pedro, em frente à academia Barra Fitness, Centro, Conceição da Barra
Entrada gratuita.

Correção

29/06/2023 - 9:41
Em uma versão anterior desta matéria, o título informava que a moqueca gigante do festival teria 600kg. O peso correto é 1 tonelada (aproximadamente) e essa informação foi incluída no texto. O título foi alterado. 

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