Moqueca gigante é atração de festival em Conceição da Barra

Já virou tradição em Conceição da Barra, Norte do ES, a preparação da maior moqueca do mundo. O ritual, que inclui uma panela de barro feita sob medida pelas Paneleiras de Goiabeiras, será a principal atração do 5º Festival da Moqueca, que acontece durante a Festa de São Pedro, em homenagem aos pescadores.

Aberto ao público, o Festival da Moqueca começa nesta sexta-feira (30) e vai até domingo (2), reunindo atrações musicais e barraquinhas de comidas típicas na Praça Maristela de Almeida Serra, apelidada de Praça da Moqueca, no Cais da Barra.

A Festa de São Pedro 2023, por sua vez, tem início na quinta-feira (29), também vai até domingo (2), mas em outro local e com uma programação diferente, que inclui celebrações religiosas, concurso de quadrilha e shows musicais, na Praça São Pedro (veja detalhes no final da matéria).

GASTRONOMIA

O auge do evento gastronômico na pracinha do Cais da Barra, no sábado (1º), será a moqueca gigante com cerca de 1 tonelada. A meta dos organizadores é bater o recorde de 2019 para que ela seja declarada a maior do mundo.

Preparativos da moqueca gigante em 2022 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra

A preparação do prato começará às 8h da manhã e as porções, individuais, serão servidas a partir do meio-dia, com a colaboração de 40 voluntários. Cada porção, com moqueca de peixe, pirão e arroz, custará R$ 20.

Os tíquetes para obter as porções de moqueca serão vendidos a partir de sexta (30) no local do evento mas já podem ser adquiridos antecipadamente em pontos comerciais de Conceição da Barra, como a loja Na Onda, a cafeteria Mariana e a pizzaria e lanchonete Massa Show.

PANELA DE BARRO GIGANTE

Já famosa entre turistas capixabas e de fora do Estado, a maior moqueca do mundo, como é chamada, foi feita pela primeira vez em 2018 e contou com a confecção de uma panela de barro exclusiva, de um metro e quarenta centímetros de diâmetro, feita pelas Paneleiras de Goiabeiras.

Cinco anos depois, a receita "de peso" continua sendo importante para destacar a cultura pesqueira no Espírito Santo.

Maior moqueca do mundo e panela gigante

"É um evento que está virando tradição na cidade tanto na gastronomia quanto na cultura, porque envolve não só a comunidade pesqueira como também as Paneleiras de Goiabeiras. Há também o aumento da demanda tanto na hotelaria quanto nos bares e restaurantes, incrementando o turismo local. O diferencial é que estamos na baixa temporada e conseguimos atenção para o município fora da alta estação", comenta o secretário de Cultura e Turismo de Conceição da Barra, Roberto Malacarne.

A RECEITA

A receita da moqueca gigante de Conceição da Barra é estimada para servir aproximadamente 2 mil pessoas e contém:

600kg de peixe (cação)

60kg de cebola

120kg de tomate

15kg de alho

5kg de corante (urucum)

20 litros de azeite

50kg de farinha

120kg de arroz

70 maços de coentro

60 maços de cebolinha

15kg de limão

15kg de sal

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DA MOQUECA (Praça do Cais da Barra)

SEXTA-FEIRA (30/06)

18h - Abertura



20h - Saulo Camilo e banda



23h30 - Encerramento

SÁBADO (1/07)

8h - Início dos preparativos da moqueca gigante



11h - Parmênio Leitte



12h - Almoço em que será servida a moqueca gigante (R$ 20 a porção individual)



13h - Fabíola Guimarães e banda



18h30 - Arraiá com Fogumano



21h - Andreska Maciel e banda



23h30 - Encerramento

DOMINGO (2/07)

10h - Abertura do último dia



11h - Parmênio Leitte



14h - Resenha do Jom Jom - Roda de Samba



18h - Encerramento



PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS PESCADORES (Praça São Pedro)

QUINTA-FEIRA (29/06)

5h - Alvorada e hasteamento da bandeira

10h30 - Início das homenagens aos pescadores

12h - Almoço de confraternização com pescadores e suas famílias

15h - Início das brincadeiras infantis

18h - Início da procissão com destino à Igreja Matriz SEXTA-FEIRA (30/06)

18h - Abertura oficial da festa



18h10 - Concurso de quadrilhas das escolas

20h30 - Show com Oziel de Mel e Banda

22h - Show com Elias Wagner

0h - Show com Claudinho Nascimento SÁBADO (1/07)

18h - Concurso de quadrilhas das escolas



20h - Show com a banda Black Fox



22h - Show com Dan Rocha



0h30 - Show com Fogumano

DOMINGO (2/07)

17h - Wellington WD



18h - Resultado do concurso de quadrilhas



20h - Show com Claudinho Nascimento



21h - Show com a banda Chamego



0h - Encerramento



5º FESTIVAL DA MOQUECA

Quando: de 30/06 a 2/07

Onde: Praça Maristela de Almeida Serra (Praça da Moqueca), no Cais da Barra, Centro, Conceição da Barra

FESTA DE SÃO PEDRO 2023

Quando: de 29/06 a 2/07

Onde: Praça São Pedro, em frente à academia Barra Fitness, Centro, Conceição da Barra

Entrada gratuita.

