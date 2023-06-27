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Vivência cultural

Chef promove aula de acarajé e jantar inspirado em orixás no ES

Carlos Ribeiro é pesquisador em cozinha brasileira e desembarca em Vila Velha para atividades nos dias 29 de junho e 1° de julho
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 21:22

Acarajé do chef Carlos Ribeiro
Ícone da culinária afro-brasileira, acarajé será tema de aula interativa Crédito: Cristiano Lopes
A história e as técnicas de preparação do acarajé, a riqueza da culinária afro-brasileira e um banquete sagrado dedicado aos orixás fazem parte do projeto Viagem na Cozinha, que o chef e pesquisador Carlos Ribeiro traz ao Estado nesta semana.  
Na quinta-feira, 29/06, Ribeiro dará uma aula interativa sobre técnicas de preparação de acarajé, ícone da culinária afro-brasileira, e no sábado, 1º de julho, estará à frente de um jantar-experiência com receitas inspiradas nas comidas de santo.
As duas atividades acontecerão no espaço Mageiros Cozinha, na Praia da Costa, em Vila Velha. A aula "Acarajé com axé: história, técnicas e oportunidades" contará com duas turmas, sendo uma das 13h às 17h e outra das 19h às 23h.  
Já o jantar "Banquete sagrado: comida de santo que se come" será servido das 19h30 às 21h30.
Chef e pesquisador Carlos Ribeiro
Carlos Ribeiro é chef e pesquisador em cozinha brasileira Crédito: Cristiano Lopes

SEGREDOS DO ACARAJÉ

Quem se inscrever na oficina de acarajé vai ter a oportunidade de conhecer a história da iguaria e da culinária afro-brasileira, além de aprender, entre outras técnicas, como escolher e lavar o feijão, o ponto ideal da massa e a maneira correta de fritar os bolinhos.
As receitas, os sabores e os truques do vatapá, do caruru, da salada verde de tomates e do camarão frito, acompanhamentos do acarajé, também estão em pauta, assim como a montagem, a apresentação e o serviço do prato.  
Oficina de acarajé do chef Carlos Ribeiro
Oficina de acarajé terá duas turmas Crédito: Macunaíma/Reprodução

COMIDA DE SANTO QUE SE COME

Autor do livro "Comida de Santo que se Come" (2018/Arole Cultural), escrito em parceria com o antropólogo Vilson Caetano, Carlos Ribeiro servirá no jantar de 1º de julho um menu com receitas profanas criadas a partir de pratos sagrados de orixás como Exu, Iansã e Oxalá. 
A bebida do cardápio, que custa R$ 170 por pessoa, será um aluá (bebida fermentada refrigerante de rapadura com gengibre) com cachaça e o couvert um pão de dendê com manteiga de ervas. 
De entrada será servida uma dupla baiana em saudação a Iansã, acarajé e abará, e o prato principal será arroz de hauçá. Para finalizar, irão para a mesa acaçá e bolinho de estudante. 
Acaçá do chef Carlos Ribeiro
Acaçá  Crédito: Cristiano Lopes

SOBRE O CHEF

Nascido em João Pessoa (PB), Carlos Ribeiro viaja desenvolvendo pesquisas e aulas, além de participar de diversos programas de TV e de atuar como chef consultor de estabelecimentos e eventos em todo o país com foco na cozinha brasileira.
A visita do chef ao Estado é promovida pelo Macunaíma, projeto idealizado pelo professor e pesquisador Murilo Góes com o intuito de promover experiências e debates em torno da ciência, da arte, da política e da história da alimentação.
Um dos eventos realizados pelo Macunaíma é a degustação sensorial "Comer é Arte", que deixou recentemente o Centro de Vitória para estrear uma temporada em São Paulo, a partir de julho.  
Bolinho de estudante do chef Carlos Ribeiro
Bolinho de estudante  Crédito: Cristiano Lopes
VIAGEM NA COZINHA, COM O CHEF CARLOS RIBEIRO
Aula interativa* - Acarajé com Axé: História, Técnicas e Oportunidades
  • Quando: 29 de junho (quinta-feira)
  • Horários: Turma 1 - das 13h às 17h. Turma 2 - das 19h às 23h 
  • Quanto: R$ 150 por pessoa 
  • *A aula inclui degustação e material didático exclusivo com receitas. 
Jantar - Banquete Sagrado: Comida de Santo que se Come
  • Quando: 1º de julho (sábado), das 19h30 às 21h30
  • Cardápio: aluá com cachaça, pão de dendê com manteiga de ervas, acarajé e abará, arroz de hauçá, acaçá e bolinho de estudante
  • Quanto: R$ 170 por pessoa (rolha livre)
  • Local: Mageiros Cozinha. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 319, Praia da Costa, Vila Velha.
  • Ingressos: à venda pelo site Sympla.
  • Mais informações: (27) 99294-7667 (Murilo Góes).  

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