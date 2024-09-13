Outro incêndio: fogo volta a atingir pedra da tirolesa em Pancas

Um novo incêndio atingiu o entorno do maior circuito de tirolesas da América Latina, localizado em Pancas, Noroeste do Espírito Santo, nesta sexta-feira (13). Segundo a prefeitura, as chamas chegaram próximo a uma usina fotovoltaica localizada no parque da pedra da tirolesa, onde também está situada a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Equipes da Defesa Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros e funcionários da Secretaria de Meio Ambiente de Pancas estiveram no local e trabalharam para controlar o incêndio e garantir que as chamas não se espalhassem para outras regiões. Segundo a prefeitura, o fogo foi controlado ainda na tarde de sexta-feira.
A administração municipal informou que foram utilizados caminhões-pipa e máquinas para a criação de aceiros, que são espécies de "estradas" sem vegetação que servem como barreira para impedir a propagação de incêndios. "A Defesa Civil Municipal continua em constante monitoramento da área para garantir a efetiva contenção do incêndio", comunicou a prefeitura.
O entorno da pedra da tirolesa havia sido atingido por um incêndio que se iniciou no dia 31 de agosto. As chamas foram extintas totalmente após dez dias. Devido às queimadas, a Mega Tirolesa não funcionou no último fim de semana por questões de segurança, conforme informado pela prefeitura.