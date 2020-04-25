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Polêmica

Nego do Borel troca farpas com sogro após reatar namoro com Duda Reis

Músico anunciou nas redes sociais o namoro com Duda Reis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 16:38

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 16:38

Nego do Borel e a namorada, Duda Reis, anunciam volta do namoro
Nego do Borel e a namorada, Duda Reis, anunciam volta do namoro Crédito: Instagram/ @negodoborel
O cantor Nego do Borel, 27, anunciou nesta semana em suas redes sociais que reatou o namoro com Duda Reis, 18, após alguns meses separados.
A notícia, no entanto, não foi comemorada por todos e iniciou uma sequência de troca de farpas entre o artista e os pais da jovem.
Na manhã deste sábado (25), a assessoria do músico afirmou, por nota, que seu advogado cuidará do caso agora e destacou que "foram faladas muitas inverdades". Segundo sua assessoria, Nego do Borel prefere preservar sua namorada e está muito triste com tantas mentidas a seu respeito.
A polêmica começou após o anúncio de volta do casal. O médico Luiz Fernando Barreiros, pai de Duda, usou as redes sociais para comentar e, sem citar o nome do cantor, disse que "amar também é saber dizer não, principalmente quando vemos nossos filhos caminharem para a própria destruição".
"Às vezes o amor que temos pelos nossos filhos, a luta que travamos com eles, não são reconhecidas, nos viram as costas. Quando tudo se exaure precisamos deixá-los seguir o caminho que eles escolheram, mesmo já conhecendo o sofrimento que eles irão encontrar no final", completou o médico.
Ver essa foto no Instagram

Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela minha vida, depois quero agradecer a todos que torcem pela minha felicidade, minha vida profissional e pessoal, e quero agradecer principalmente minha mulher por estar do meu lado hoje e sempre. Passamos por momentos difíceis e conseguimos superar, graças ao meu bom Jesus e hoje confesso que me sinto outra pessoa, outro ser humano, pronto para me tomar o homem mais bem sucedido de benção e unção. Obrigado por não desistir de mim amor, você me faz feliz demais, quero poder contribuir com tudo que vem de você, todo cuidado, hombridade, amizade, companheirismo, amor. Prometo te fazer a mulher mais feliz desse mundo amor. Não queria estar postando nada aqui, queria proteger a gente de toda negatividade, olho grande, inveja, mas isso não posso, porque sou uma pessoa pública em que devo satisfação as pessoas de bem que tenho e que gostam de mim de verdade... Segura nas minhas mãos sempre e vamos juntos, a luta é nossa, somos um só coração amor e se você chorar, choramos juntos, se sofrer, iremos sofrer juntos, eu te amo muito. Deixa eu te falar uma coisa, você é a mulher mais linda desse mundo, não existe ninguém mais linda, é garota mais bonita que eu conheço (dentro e fora). A garota mais bonita que eu conheço não é nenhuma miss, nem engata tantos olhares quando passa por aí A garota mais bonita que eu conheço nem acha que é bonita. Acha graça e não acredita quando eu a digo assim A garota mais bonita que eu conheço não faz nada para parecer bonita Não faz boa maquiagem, não usa jóias ou roupas da moda, não vai pra academia nem tem belo manequim A garota mais bonita que eu conheço simplesmente sorri, e, quando sorri, ela é a garota mais linda do mundo! @dudareisb #amor

Uma publicação compartilhada por Nego do Borel ?? (@negodoborel) em

O músico então respondeu, também em nota divulgada por sua assessoria, que não se pronunciaria sobre tudo que já ouviu sobre a opinião dos pais de Duda em respeito à relação dos dois. "No que depender de nós, só será usado em casos extremos", afirmou ele.
"Eu fico muito triste por ver como as coisas estão acontecendo em relação aos pais da Duda. Infelizmente vivemos numa sociedade em que pessoas de cor de pele preta ou vindas de comunidade, são muito marginalizadas, mesmo que a gente tenha conseguido mudar de vida com o suor do nosso trabalho honesto."
O pai da atriz não deixou quieto e voltou a responder o cantor, a quem chamou de canalha. "Quer nos rotular de racistas, mas não comenta o quão bem foi recebido aqui em nossa casa durante muito tempo", afirmou o médico.
"É um arrogante, prepotente, se acha o melhor! É um manipulador contumaz! É só ver o histórico dele na internet, como foi a relação com todas as namoradas, olhar as polêmicas que ele se meteu nos últimos tempos, os escândalos e por aí vai! Cuidado com o que você diz, rapaz! Você não tem propriedade para isso!".
Nego do Borel e Duda Reis já tinham namorado por cerca de um ano antes de reatarem o relacionamento há algumas semanas. Depois de anunciarem a volta, eles chegaram a participar de uma doação de ovos de Páscoa na comunidade em que o músico nasceu.

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O cantor também anunciou nesta sexta (24) a morte de um tio devido ao novo coronavírus. "Estou muito triste, não consigo nem dormir, pra mim acabou a semana toda. Papai do céu conforte os corações da nossa família", afirmou ele em suas redes sociais.
O pai de Duda foi procurado para comentar, mas ainda não retornou o contato da reportagem.

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