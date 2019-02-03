Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LGBT

Luísa Marilac e Nego do Borel selam paz após polêmica por comentário

Post em rede social fez músico ser vaiado e ter parcerias suspensas

Publicado em 

03 fev 2019 às 13:44

Publicado em 03 de Fevereiro de 2019 às 13:44

03/02/2019 - Luisa Marilac e Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram
A briga entre a travesti Luísa Marilac, 41, e o cantor Nego do Borel, 26, parece ter chegado ao fim. Para selar de vez a paz, eles jantaram em um restaurante em São Paulo, nesta sexta-feira (1º). 
"Que nós possamos sempre transformar erros em oportunidades de crescimento e amor", escreveu Marilac junto a uma foto que aparece ao lado do músico --a imagem, acompanhada de um coração, foi publicada no Insta Stories, ferramenta que mostra fotos e vídeos por 24 horas,  .
No começo do mês, Nego do Borel recebeu críticas após responder a um comentário de Marilac nas redes sociais chamando-a de "homem gato". 
Um dia após o ocorrido, ele gravou um vídeo se desculpando. "Às vezes eu faço umas brincadeiras sem noção e que acabam machucando as pessoas, mas não é o que eu quero. Estou fazendo de tudo pra aprender e melhorar mais todo dia", disse o artista na época.
A retratação, no entanto, não teve tanto efeito quanto o primeiro comentário e, dias depois, Nego do Borel foi vaiado na estreia do Bloco das Poderosas, comandado pela cantora Anitta, e Luísa Sonza e Ludmilla cancelaram a participação no DVD do cantor, cuja a gravação acabou sendo adiada.
Marilac voltou a se pronunciar pedindo o fim do "linchamento do cantor", mas logo em seguida afirmou que não havia processado ele por que sua advogada estava em contato com a equipe do músico para que ele fizesse uma ação de conscientização, falando nas redes sociais dele sobre causa transgênica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo
Imagem de destaque
Jogador Endrick e Gabriely Miranda anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
'Estamos vendo você': o recado do Reino Unido à Rússia em acusação de atividade 'maligna' que ameaçava infraestrutura submarina na costa britânica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados