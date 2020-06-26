Bruno Gissoni pede desculpas por ir à praia com a família e furar quarentena

O galã Bruno Gissoni, de 33 anos, decidiu pedir desculpas por furar a quarentena e ir à praia com a mulher, Yanna Lavigne, de 30, e a filha do casal, Madalena. Fotos da família na manhã de quinta-feira (25), na praia da Joatinga, no Rio de Janeiro, circularam pelas redes sociais e geraram críticas de internautas.

Bruno Gissoni e a mulher, Yanna, furaram a quarentena para ir à praia Crédito: Reprodução/Instagram

À tarde, em vídeos publicados no Stories do Instagram, Gissoni pediu desculpas por quebrar o isolamento. O ator contou que eles estavam há três meses no interior de Minas Gerais, cumprindo o isolamento, e que decidiram voltar para o Rio para buscar alguns pertences no apartamento, que está localizado em frente à praia.

"O dia estava lindo, olhamos para baixo, não tinha quase ninguém na praia e decidimos dar um mergulho. Isso não se justifica, o certo é ficar em casa. Tomamos todos os cuidados possíveis, mesmo assim não se justifica. A gente está errado e, por isso, peço perdão", disse o ator.