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"Escapadinha"

Bruno Gissoni pede desculpas por ir à praia com a família e furar quarentena

'Não tinha quase ninguém e decidimos dar um mergulho, mas isso não justifica', afirma ator

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 18:26
O galã Bruno Gissoni, de 33 anos, decidiu pedir desculpas por furar a quarentena e ir à praia com a mulher, Yanna Lavigne, de 30, e a filha do casal, Madalena. Fotos da família na manhã de quinta-feira (25), na praia da Joatinga, no Rio de Janeiro, circularam pelas redes sociais e geraram críticas de internautas.
Bruno Gissoni e a mulher, Yanna, furaram a quarentena para ir à praia Crédito: Reprodução/Instagram
À tarde, em vídeos publicados no Stories do Instagram, Gissoni pediu desculpas por quebrar o isolamento. O ator contou que eles estavam há três meses no interior de Minas Gerais, cumprindo o isolamento, e que decidiram voltar para o Rio para buscar alguns pertences no apartamento, que está localizado em frente à praia.

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"O dia estava lindo, olhamos para baixo, não tinha quase ninguém na praia e decidimos dar um mergulho. Isso não se justifica, o certo é ficar em casa. Tomamos todos os cuidados possíveis, mesmo assim não se justifica. A gente está errado e, por isso, peço perdão", disse o ator.
Por causa da pandemia do novo coronavírus, as praias no Rio estão liberadas apenas para atividades físicas individuais.

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