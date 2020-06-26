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Ex-BBB Flayslane lança marca de roupa: 'Desafios são prazerosos'

Cantora conta com a ajuda da amiga Bianca Andrade, a Boca Rosa, para divulgar as novas peças que trazem frases emblemáticas de Flayslane no 'BBB 20'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 09:34

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 09:34

A ex-BBB, cantora e empresária Flayslane
A ex-BBB, cantora e empresária Flayslane Crédito: Dinamarquesa/Divulgação
Flayslane acaba de divulgar em suas redes sociais mais um trabalho. Trata-se de marca de roupa que é antigo projeto da ex-BBB que foi transformado e lançado oficialmente por ela na última segunda (22).  Em parceria com o estilista Fabrício Neves, a cantora ampliou os seus negócios e promete muita personalidade para o novo desafio.
"A Dinamarquesa começou como uma marca de biquíni onde eu mesma, junto a uma costureira profissional, virávamos noites e dias produzindo as peças, que nem sequer puderam ser vendidas porque assim que concluímos a produção em fui para o 'BBB'. A partir de agora, ela deixa de ser uma marca de biquínis e passa a ser uma marca de roupas, com personalidade, essência e identidade." explica.
O projeto contou ainda com o apoio e a força da influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, que aparece ao lado da amiga nas primeiras fotos de divulgação com os looks da marca. 

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 "Sou extremamente perfeccionista e faço questão que a marca tenha altíssima qualidade e imprima a minha identidade em cada detalhe. Sempre senti dificuldade em encontrar looks estilosos com valores justos aqui no Brasil, então o meu intuito foi trazer isso para o mercado com influência no meu estilo e inspirações" conclui.
A ex-BBB, cantora e empresária Flayslane
  Crédito: Dinamarquesa/Divulgação

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