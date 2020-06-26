Ex-BBB Flayslane lança marca de roupa: 'Desafios são prazerosos'

Flayslane acaba de divulgar em suas redes sociais mais um trabalho. Trata-se de marca de roupa que é antigo projeto da ex-BBB que foi transformado e lançado oficialmente por ela na última segunda (22). Em parceria com o estilista Fabrício Neves, a cantora ampliou os seus negócios e promete muita personalidade para o novo desafio.
"A Dinamarquesa começou como uma marca de biquíni onde eu mesma, junto a uma costureira profissional, virávamos noites e dias produzindo as peças, que nem sequer puderam ser vendidas porque assim que concluímos a produção em fui para o 'BBB'. A partir de agora, ela deixa de ser uma marca de biquínis e passa a ser uma marca de roupas, com personalidade, essência e identidade." explica.
O projeto contou ainda com o apoio e a força da influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, que aparece ao lado da amiga nas primeiras fotos de divulgação com os looks da marca.
"Sou extremamente perfeccionista e faço questão que a marca tenha altíssima qualidade e imprima a minha identidade em cada detalhe. Sempre senti dificuldade em encontrar looks estilosos com valores justos aqui no Brasil, então o meu intuito foi trazer isso para o mercado com influência no meu estilo e inspirações" conclui.