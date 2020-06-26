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Saúde

Apresentadora Eliana anuncia que está com coronavírus

A apresentadora de 46 anos disse, em postagem nas redes sociais, que ficou surpresa de ter contraído a doença porque estava se cuidando.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 16:40

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 16:40

Eliana apresenta um programa aos domingos no SBT
Eliana apresenta um programa aos domingos no SBT Crédito: Reprodução/ Instagram SBT
A apresentadora Eliana, 46, anunciou nesta sexta-feira (26) que contraiu a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ela fez uma postagem falando sobre o assunto em suas redes sociais.
"Hoje recebi a notícia que minha família testou negativo (Adri, Manu, Arthur, minha irmã e minha mãe) e eu testei positivo para o Covid 19", contou. "Fiquei sem chão, triste e surpresa."
A estrela do SBT disse que ficou surpresa de ter contraído a doença porque estava se cuidando. "Depois de duas semanas intensas de gravações tomando todas as precauções que estavam ao meu alcance não poderia imaginar que aconteceria", afirmou.
Ela ainda tranquilizou os fãs dizendo que, apesar de tudo, não está apresentando sintomas graves: "Sigo assintomática, agora em isolamento total e com toda a fé que tenho na vida e em Deus de que logo em breve estarei recuperada".
Diversos fãs se manifestaram na publicação, desejando melhoras para a apresentadora. A colega Maísa Silva, também do SBT, por exemplo, mandou um coração com a mensagem: "Vai ficar tudo bem".

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