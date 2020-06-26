Apresentadora Eliana anuncia que está com coronavírus

Eliana apresenta um programa aos domingos no SBT Crédito: Reprodução/ Instagram SBT

A apresentadora Eliana, 46, anunciou nesta sexta-feira (26) que contraiu a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ela fez uma postagem falando sobre o assunto em suas redes sociais.

"Hoje recebi a notícia que minha família testou negativo (Adri, Manu, Arthur, minha irmã e minha mãe) e eu testei positivo para o Covid 19", contou. "Fiquei sem chão, triste e surpresa."

A estrela do SBT disse que ficou surpresa de ter contraído a doença porque estava se cuidando. "Depois de duas semanas intensas de gravações tomando todas as precauções que estavam ao meu alcance não poderia imaginar que aconteceria", afirmou.

Ela ainda tranquilizou os fãs dizendo que, apesar de tudo, não está apresentando sintomas graves: "Sigo assintomática, agora em isolamento total e com toda a fé que tenho na vida e em Deus de que logo em breve estarei recuperada".