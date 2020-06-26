Regina Volpato cai no choro ao abraçar na pandemia: 'Sinto falta'

"Mulheres", programa atualmente comandado pela apresentadora Regina Volpato, se envolveu de emoção nesta quinta (25). A atração trouxe à TV um protótipo de artefato que permite que pessoas se abracem em meio à pandemia do novo coronavírus com proteção e acabou fazendo a jornalista cair no choro.
"Eu só abraço a Rafaela (filha dela). Mesmo assim, ela foi passar uns dias com o pai dela, e nem a Rafaela eu tô abraçando mais, só os meus cachorros", desabafou.
A convidada, Diná Rocha, também se emocionou durante a atração ao vivo: "Ai, já tá me dando vontade de chorar". O momento também viralizou na internet e nas redes sociais e centenas de espectadores se manifestaram sobre o episódio.