Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emocionou a web!

Regina Volpato cai no choro ao abraçar na pandemia: 'Sinto falta'

Apresentadora se emocionou ao abraçar convidada por meio de cortina anti Covid-19 durante programa ao vivo na TV

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 08:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 08:46
A apresentadora Regina Volpato
A apresentadora Regina Volpato Crédito: Reprodução/Instagram @regina_volpato
"Mulheres", programa atualmente comandado pela apresentadora Regina Volpato, se envolveu de emoção nesta quinta (25). A atração trouxe à TV um protótipo de artefato que permite que pessoas se abracem em meio à pandemia do novo coronavírus com proteção e acabou fazendo a jornalista cair no choro. 
"Eu só abraço a Rafaela (filha dela). Mesmo assim, ela foi passar uns dias com o pai dela, e nem a Rafaela eu tô abraçando mais, só os meus cachorros", desabafou. 

Veja Também

Anitta é internada após sofrer trombose: "Perigo que é essa doença"

Pai de Duda Reis volta a mandar indiretas sobre noivado da filha com Nego do Borel

Scheila Carvalho: Já vendi cerveja no Carnaval de Piúma

A convidada, Diná Rocha, também se emocionou durante a atração ao vivo: "Ai, já tá me dando vontade de chorar". O momento também viralizou na internet e nas redes sociais e centenas de espectadores se manifestaram sobre o episódio. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados