Capixaba que fez clipe com Anitta entra para o 'The Voice' mexicano

Interpretando o também capixaba Roberto Carlos, Pedro Masucatti conquistou a cantora María José no México Crédito: Reprodução/La Voz México

Morando há quatro anos no México, o capixaba Pedro Masucatti passou na seleção do programa "The Voice" no México, quando fez a cadeira da cantora María José girar. Lá, a atração se chama "La Voz" e Masucatti interpretou "No te apartes de mi", do também capixaba Roberto Carlos, e passou da primeira fase do programa que estreou na última semana.

Ex-morador da Serra , o novo participante do programa saiu do Espírito Santo em 2013, para estudar Direito no Rio de Janeiro. Ainda no meio do curso, se tornou ator e começou a se dedicar à música eletrônica. Em 2016, recebeu um convite para trabalhar como modelo no México e acabou ficando por lá. O currículo de Masucatti ainda conta com um clipe em que atuou ao lado de Anitta, na música "Te lo dije"

"Na minha família todo mundo é muito apegado à música. Meu pai é cantor e meu irmão é DJ e produtor musical. Eu sempre tive essa vontade de me dedicar a arte, seja no teatro, na TV ou na música. Foi o que me motivou a cair no mundo e o que me trouxe ao México", conta.

A inscrição no programa foi uma sugestão de um amigo, que também já tinha passado pelo "La Voz". Ele foi selecionado e começaria a sua participação no show em abril, mas, por conta da pandemia do novo coronavírus no México, as gravações foram suspensas e voltaram apenas na semana passada.

A música que lhe rendeu o passaporte para a segunda fase foi uma sugestão da própria produção do "La Voz", que achou que Pedro poderia se sair bem cantando uma canção de seu conterrâneo.

"Era uma música que eu não conhecia muito bem, mas ensaiei bastante e, mesmo muito nervoso, consegui me classificar. É um grande orgulho levar o nome do meu país e do meu Estado para outros lugares do mundo. Tem tanta coisa bonita no Espírito Santo, artistas tão talentosos, e às vezes não conseguimos ser vistos nem pelos brasileiros. Espero que eu possa ajudar a divulgar nossa terra", afirma.

Te lo dije: capixaba gravou clipe com Anitta em 2019 Crédito: Reprodução

Para Pedro, sua estreia foi bem difícil. Ainda com restrições sanitárias por conta da Covid-19, ele lembra que o dia da audição estava com o estúdio bem vazio e que o silêncio, atípico para os artistas, o deixou ainda mais nervoso.

Eu acho que tecnicamente eu poderia me sair melhor. Os efeitos sonoros são incluídos depois na edição. Na hora era um silêncio muito grande que me deixou nervoso. Mas deu tudo certo. A María José, que me escolheu, é uma ótima coach, muito talentosa e muito competente. Estou muito feliz de estar participando do programa, revela.

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