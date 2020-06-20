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Léo Dias apaga tuítes sobre Anitta após Justiça aplicar multa de R$ 120 mil

Léo Dias e Anitta têm trocado acusações nas redes sociais há cerca de um mês, desde um desentendimento sobre uma publicação do jornalista citando a mãe da cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 12:52

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 12:52

A cantora Anitta e o jornalista Leo Dias
Léo Dias apaga tuítes sobre Anitta após Justiça aplicar multa de R$ 120 mil Crédito: Reprodução/Instagram
O jornalista Léo Dias, 45, afirmou nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), que decidiu apagar posts sobre a cantora Anitta, 27, publicados em sua conta no Twitter. Segundo ele, a Justiça elevou para R$ 120 mil por dia a multa caso ele mantivesse as declarações no ar.
"Realmente, as maneiras como as pessoas conseguem decisões judiciais sem um julgamento sequer me deixam de boca aberta. Minha mãe só chora, achando que eu vou perder meu apartamento. Por ela, apaguei os tuítes", afirmou o jornalista sem citar o nome da cantora, e completou: "Mas não apaguem da memória de vocês".

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Léo Dias ainda disse que tem sido acusado pela cantora sem provas, mas ele, que, afirma ter provas, é quem era obrigado a se calar. "Agora não venham me culpar se outros áudios vazarem por aí", postou ele no Twitter, recebendo muitas mensagens de apoio e de repúdio.
Léo Dias e Anitta têm trocado acusações nas redes sociais há cerca de um mês, desde um desentendimento sobre uma publicação do jornalista citando a mãe da cantora. Entre várias farpas, foram vazados áudios de Anitta falando mal de outros famosos e Léo Dias chegou a chamá-la de vagabunda em um entrevista.
"Fui usado por uma vagabunda funkeira e carioca. Vagabunda! Eu não falo no sentido sexual. Eu falo vagabunda no sentido ético. Vagabunda no sentido sexual eu acho até interessante", afirmou ele, dizendo que Anitta já pediu para que um amigo dele chamasse um terceiro homem para sua relação sexual.
Já Anitta chegou a dizer em meio à repercussão que teve medo de que Leo Dias prejudicasse sua carreira caso não colaborasse com ele. Ela ainda compartilhou o print de uma mensagem que teria sido mandada por Leo Dias a seu assessor, em que ele afirma que "exige que ela jamais o desminta da maneira que ela fez".
Os seguidores do jornalista se dividiram entre apoio e críticas a ele após a declaração de que havia apagados os posts. "Léo, querido, jamais chame uma mulher de vagabunda, você foi infeliz demais", disse uma. "Absurdo! Você tem que recorrer, Léo. Isso é um absurdo", disse outro sobre a decisão da Justiça.

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