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BBB 20

Em suposto áudio, Gui Napolitano diz que estava ficando com Gabi Martins

Em um dos áudios supostamente feitos por Gui, ele fala que chegou a ir para Belo Horizonte para ficar com Gabi e que eles estavam 'ficando em off', apesar de negarem publicamente a continuidade do relacionamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2020 às 12:30

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 12:30

O ex-BBB Guilherme Napolitano
Em suposto áudio vazado, Gui Napolitano diz que estava 'ficando em off' com Gabi Martins Crédito: Reprodução/Instagram @guinapolitano
O ex-BBB Gui Napolitano, 28, teve vazados nas redes sociais alguns áudios supostamente feitos por ele, em que expõe alguns detalhes de sua relação com a também ex-BBB e cantora Gabi Martins, 23. Em um dos trechos, ele chega a dizer que os dois estavam "ficando em off".
"Eu estou bloqueado no Whatsapp e nada disso que vocês estão imaginando, que está tudo bem, não está mais. Tudo por causa de uma entrevista que ela não gostou", afirmou o modelo em um áudio que está circulando nas redes sociais. Ele ainda diz que resolveu falar sobre isso para ser verdadeiro com os fãs.
Em um dos trechos, Gui fala que chegou a ir para Belo Horizonte para ficar com Gabi e que eles estavam "ficando em off", apesar de negarem publicamente a continuidade do relacionamento que começou ainda na casa do Big Brother Brasil 20, além de comentar sobre a música "Covardia", que ela teria escrito sobre ele.
"A música 'Covardia' foi prometida que estaria fora da gravação [do novo DVD da cantora]. Isso eu espero que esteja realmente, porque foi dito e prometido", afirmou ele. "E ontem, antes de ela falar na live que eu era incrível, ela disse pra mim que não sou o tipo de homem que ela quer na vida dela", completou.

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Apesar da torcida dos fãs para o namoro de Gui e Gabi, os dois já estavam distantes desde a saída de Gabi da casa. A cantora, que já tinha dado indiretas a ele dentro da casa, chegou a cutucá-lo aqui fora também, como quando cantou "Ciumeira", de Marília Mendonça, em uma de suas lives.
"Essa música me representa. É chifre que não acaba mais", falou ela na ocasião. Antes disso, ao deixar o reality, ela tinha afirmado que teria uma conversa séria com ele. "Gostei dele de verdade. Tudo que senti foi de verdade. Vamos conversar e ver. Não sei como estão as coisas aqui fora", afirmou.
O principal problema de Gui e Gabi quando estava dentro da casa foi a amizade do modelo com a empresária e influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa. Abraços, carinhos e até mesmo uma tentativa de beijo por parte de Bianca deixaram Gabi enciumada ainda dentro do programa.
A assessoria de Gabi foi procurada pela reportagem para comentar os áudios vazados, mas ainda não respondeu.

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