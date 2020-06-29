Após boatos, Anitta nega nova cirurgia plástica: 'Fingiu trombose'

Anitta precisou ir à web para esclarecer mais um episódio que envolveu seu nome na internet e uma suposta mentira. Acusadores da Poderosa começaram a espalhar na web que a cantora havia mentido sobre recente caso de trombose para, na verdade, se submeter a mais uma cirurgia plástica.
Recentemente, Anitta chegou a ser internada e contou o susto que passou nas redes sociais.
"Não paro de receber DM ou então ver nos comentários de pessoas falando: não acredito em nada dessa garota. Ela fingiu uma trombose para fazer plástica. Com certeza, fez uma lipo e inventou esse negócio de trombose. Gente, uma hora dessa? Para cima de mim? Vocês estão me confundindo", disse.
Vestida com uma lingerie rosa, ela continuou: "Vê se alguém que fez plástica pode usar um negócio desse, com um sutiã desse. Ou puxar assim a barriga, ou dar um soco na bunda, ou rebolar? Não pode, gente. Aliás, não podia nem estar dançando, que minha médica me deu um esporro outro dia que me viu fazendo Tik Tok. Eu não sei a crença de vocês, mas a minha não brinca com doença, não. Porque depois esse negócio volta para mim, se eu estivesse brincando, e essa doença é séria".
A funkeira finalizou reiterando que não realizou quaisquer procedimentos estéticos e disse ainda que terá que voltar para o Rio de Janeiro de carro (ela está em São Paulo). "Aí, vai ter um povo que vai fazer: 'deve ter sido no rosto, por que ela não mexeu no rosto?'. Aqui, ó, não é não. Inclusive, por causa da trombose vou ter que ficar um tempo sem fazer isso, de operar. Não pode nem dar na minha telha de fazer uma plástica. Não pode. Mas quando der e eu puder fazer, eu mostro para vocês, está bom? Uma papada. Minha mãe odeia quando começo com essas conversar, ela fala que adoro inventar coisa onde não tem", alegou.