Após boatos, Anitta nega nova cirurgia plástica: 'Fingiu trombose'

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta precisou ir à web para esclarecer mais um episódio que envolveu seu nome na internet e uma suposta mentira. Acusadores da Poderosa começaram a espalhar na web que a cantora havia mentido sobre recente caso de trombose para, na verdade, se submeter a mais uma cirurgia plástica.

Recentemente, Anitta chegou a ser internada e contou o susto que passou nas redes sociais.

"Não paro de receber DM ou então ver nos comentários de pessoas falando: não acredito em nada dessa garota. Ela fingiu uma trombose para fazer plástica. Com certeza, fez uma lipo e inventou esse negócio de trombose. Gente, uma hora dessa? Para cima de mim? Vocês estão me confundindo", disse.

Vestida com uma lingerie rosa, ela continuou: "Vê se alguém que fez plástica pode usar um negócio desse, com um sutiã desse. Ou puxar assim a barriga, ou dar um soco na bunda, ou rebolar? Não pode, gente. Aliás, não podia nem estar dançando, que minha médica me deu um esporro outro dia que me viu fazendo Tik Tok. Eu não sei a crença de vocês, mas a minha não brinca com doença, não. Porque depois esse negócio volta para mim, se eu estivesse brincando, e essa doença é séria".