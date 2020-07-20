Dia do Amigo: conheça as confrarias mais festivas do ES

Confraria das Verdinhas: Kariny Freitas, Priscila Hack Pinto, Roberta Drumond, Andréia Lopes e Karla Abad Crédito: Divulgação

Em tempos de isolamento social, as celebrações tiveram que adiadas, suspensas ou comemoradas a distância. Já vencemos a Páscoa, o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o aniversário de familiares. E nesta segunda-feira (20 de julho), em que é comemorado o Dia do Amigo, a celebração também vai ser à distância, mas sem esquecer de demonstrar carinho, amor e gratidão pela amizade.

Para marcar a data, a coluna RR resolveu publicar fotos de confrarias de amigos muitos festivas no ES. São grupos que se reúnem com frequência para celebrar a vida e possuem afinidades. As verdinhas (foto acima), por exemplo, iniciaram a amizade nos treinos de corrida de rua e, atualmente, se reúnem para celebrar aniversários e fazem festa de final de ano, ao lado de filhos e companheiros.

CONFRARIA 8 B

Confraria 8 B: Eustaquio Palhares, Ricardo Barbosa, Fabio Tessarolo, Lucas Izoton, Chico Lins, Idalberto Moro, Alvaro Moura e Maely Coelho Crédito: Divulgação

"O Dia do Amigo é uma data proposta para celebrar a amizade entre as pessoas. No Brasil, Uruguai, Argentina e Moçambique a data mais difundida para esta celebração é 20 de julho, aniversário da chegada do homem a lua." Wikipédia - Editada pela última vez às 14h40min de 17 de julho de 2020

CONVIVI

CONVIVE: Renan Chieppe, Eurico Schimidt, Décio Chieppe, Jesse Tabach, Otávio Dadalto, Riguel Chieppe, Claudio Chieppe, Fernando Chieppe Carreira,, Neivaldo Bragato, Luiz Cola e Wagner Chieppe Crédito: Divulgação

A Convivi, que se reúne há 17 anos, para degustar grandes vinhos, conta atualmente com 15 casais. "Começou com 7 casais e se chamava Soavid (Sociedade dos Amigos do Décio). Quando mudamos pra Ilha do Frade, em 2003, passou a ter 15 casais e nome mudou para Convivi! Se contarmos desde o início, com 7 casais, já somam 22 anos", conta Eulália, esposa de Décio Chieppe, fundador da confraria.

CONFRARIA DAS ONÇAS

Confraria das Onças: Zainer Silva, Marli Leite, Marina Monteiro, Betty Feliz, Rachel Martins, Nazaré Miranda, Eulalia Chieppe, Andreia Lopes, Ana Claudia Cardoso, Mariana Perini, Maria Izabel Braga e Beth Dalcolmo Crédito: Divulgação

Comemorando 10 anos em 2020, a Confraria das Onças nasceu em encontro de trabalho de jornalistas do ES e, atualmente, conta com 15 participantes, algumas de outras profissões, mas que têm o vinho como hobby. Uma das mais festeiras da Ilha, a Confraria das Onças se reúne mensalmente em torno do vinho, comemoram aniversários e planejam uma viagem de enoturismo para o pós-pandemia.

CONFRARIA SEM LIMITES

Confraria Sem Limites Crédito: Divulgação

CONFRARIA HI-5

Cofraria Hi-5: Denise Póvoa, Gizella Rezende, Vivi Anselmé, Danieli Goltara e Lurdinha Perovano Crédito: Divulgação

A garotas do HI-5 já realizaram o sonho de viajarem juntas. Pouco antes da pandemia, as amigas há cerca de 23 anos, desde a faculdade de Comunicação Social da Faesa, voaram para Cataratas do Iguaçu, para festejar a amizade. "Nós íamos todos dias para a faculdade na mesma van. Agora nossas filhas continuam essa nossa amizade. Todas tivemos meninas. Só eu tive um casal", conta Lurdinha Perovano, uma das integrantes do Hi-5.

CONFRARIA CELEBRANDO

Confraria Celebrando: Fabiana Croce, Monica Zorzanelli, Penha Nonato, Renata Rasseli, Suellen Perdigão e Andrea Andrade Crédito: Divulgação

A Celebrando - formada Fabiana Croce, Monica Zorzanelli, Penha Nonato, Renata Rasseli, Suellen Perdigão e Andrea Andrade - nasceu para celebrar o aniversário de Penha Nonato, a famosa Tia Penha, uma amiga em comum da turma. Daí em diante (já são mais de 5 anos), elas não pararam mais de se reunir pra celebrar. Uma das integrantes, Suellen, foi morar na Itália, mas o grupo não abre da reunião de fim de ano, com a presença dela. Neste ano, devido à pandemia, o grupo organizou uma surpresa pra Tia Penha, em abril. Em isolamento social,ela ganhou uma serenata com a Camerata do Sesi, em frente ao seu apê, na Mata da Praia, com direito a parabéns pra você e balões.

CONFRARIA "NATAL CAZAMIGAS"