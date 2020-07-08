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Fruit beers: conheça 5 cervejas produzidas com adição de frutas

Inseridas em forma de suco ou in natura, frutas como cereja, framboesa, pitanga e maracujá conferem à bebida um toque bem especial

Públicado em 

08 jul 2020 às 10:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja fruit beer com cereja
Crédito: Shutterstock
Aposto que você, cervejeiro, já bebeu ou pelo menos ouviu falar das fruit beers, as famosas cervejas com adição de frutas. A prática de inseri-las in natura ou em forma de suco na bebida é uma tendência mundial que ganhou força no Brasil.
Além de contar com uma imensa variedade frutífera, nosso país criou um estilo próprio, o Catharina Sour, que tem entre as características adição de frutas à receita, além de ácido lático. Vamos falar desse estilo em uma próxima coluna.

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Voltando às fruit beers, deu para perceber que já derrubamos um mito cervejeiro? Pois bem, fruit beer não é estilo, meu povo. É característica. Acrescentar frutas à cerveja tem inúmeras funções além do paladar: é possível obter novas características de coloração, corpo, aroma e sabor, dando à cerveja um toque bem especial.

BOROGODÓ

Além disso, os açúcares naturais das frutas ajudam na fermentação da bebida. Vale dizer também que uma cerveja com adição de fruta traz borogodó já na descrição do estilo. Por exemplo: Pale Ale com adição de mexerica, Double IPA com adição de maracujá, Saison com adição de caju e por aí vai.

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É importante que você não confunda as fruit beers com as cervejas da família Lambic, ok? As Lambic, da terceira família cervejeira (temos as Ale e as Lager também), são cervejas de fermentação espontânea. Um dos estilos mais famosos dessa família é o Fruit Lambic, que contêm frutas, visto que os açúcares delas dão um tchan nessa fermentação natural e bem louca.
Entre as Fruit Lambics é bem comum encontrarmos cervejas com adição de frutas vermelhas, sendo as Kriek (com cereja) e as Framboise (com framboesa) as belgas mais famosas (e minhas favoritas).

DICAS DE FRUIT BEERS PARA VOCÊ PROVAR:

  • Timmermans Kriek Lambicus 
  • Se você é como eu, um apaixonado por cervejas lambic e frutas vermelhas, precisa incluir na sua lista esse rótulo da Timmermans. A acidez do estilo é neutralizada com o dulçor das cerejas, marca registrada dessa receita. Leve, frisante e inesquecível.
  • Quanto: R$ 29,90 (250ml) no Clube do Malte.
Timmermans Kriek Lambicus
Crédito:
  • Barbarella Ale Maracujá
  • Na pegada de combinar lúpulos frutados com frutas, essa fruit beer tem uma linda cor dourada, muito frescor, acidez no ponto e um lindo final adocicado. É uma cerveja que parece um suco, no melhor sentido da comparação. Daquelas para beber a toda hora.
  • Quanto: R$ 13,55 (355ml) na Nono Bier.
Barbarella Ale Maracujá
Crédito:
  • Antuérpia Eugênia Witbier com acerola e pitanga
  • Você sabia que o nome científico da pitanga é Eugenia uniflora? Como homenagem justa à fruta tropical que faz sobressair frescor e acidez nessa fruit beer mineira, a receita também leva acerola e tangerina. O resultado é uma bela cerveja de trigo rica em aromas e muito fácil de beber (e agradar).
  • Quanto: R$ 19,90 (500ml) na Empório da Cerveja.
Antuérpia Eugênia Witbier com acerola e pitanga
Crédito:
  • Octopus Underdog New England Double IPA Underdog
  • Uma das melhores cervejas que bebi nos últimos tempos. Essa NEIPA traz na receita um lúpulo nobre neozelandês chamado Nelson Sauvin, que remete a frutas verdes, como kiwi, e também a vinho branco. Para arrematar, umas brancas são adicionadas à cerveja, que tem IBU 80, conferindo muito mais personalidade.
  • Quanto: R$ 29,90 (473ml) na Cerveja Salvador.
Octopus Underdog New England Double IPA Underdog
Crédito: Divulgação
  • Tupiniquim Imperial Porter Monjolo Floresta Negra 
  • A cervejaria gaúcha Tupiniquim acrescentou cacau, fava de baunilha e framboesa à sua tradicional Imperial Porter, criando uma cerveja equilibradíssima e de alta drinkability. Apesar de ser uma cerveja alcoólica e escura, o frescor da fruta é bastante presente tanto no aroma quanto no paladar.
  • Quanto: R$ 23,90 (310ml) na Empório da Cerveja.
Tupiniquim Imperial Porter Monjolo Floresta Negra
  Crédito:

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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