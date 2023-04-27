Pitadas

Novo gastrobar na Serra aposta em coquetelaria e menu afetivo

Bistrô .45 fica no Bairro de Fátima. Veja também: as delícias do recém-inaugurado Xaba Açaí e o menu executivo do Clericot Café
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 17:44

Bistrô 45 foi inaugurado no Bairro de Fátima, Serra
Coquetelaria é uma das principais apostas do bistrô Crédito: Bistrô .45/Divulgação
Bairro de Fátima, na Serra, acaba de ganhar um novo espaço dedicado à gastronomia, o gastrobar Bistrô .45. O point fica na movimentada Avenida José Rato e funcionará em breve também como cafeteria.
Os pilares do cardápio são a cozinha afetiva, liderada pela chef Mari Pilon, e a coquetelaria, que teve consultoria do bartender Rodrigo Perdigão. A casa, aberta há um mês, pertence aos sócios Elton de Moraes e Wallace Vial.
Bistrô 45 foi inaugurado no Bairro de Fátima, Serra
Novo point fica na Avenida José Martins Rato, 400 Crédito: Bistrô .45/Divulgação
Além do almoço executivo, no sistema "monte seu prato" e com opções a partir de R$ 33,80, o bistrô oferece jantar à la carte com pratos individuais a partir de R$ 49,90.
Arroz de polvo (R$ 69,90), nhoque de mandioca com creme de gorgonzola e farofa de bacon acompanhado de filé (R$ 69,90) e rigatoni ao pesto com camarões (R$ 65,90) são destaques. De sobremesa tem churros tapioca com doce de leite e farofa de castanhas (R$ 25,90). 
Bistrô 45 foi inaugurado no Bairro de Fátima, Serra
O arroz de polvo é uma pedida no jantar Crédito: Bistrô .45/Divulgação
Na carta de drinques, uma das principais pedidas é o Calibre .45 (a partir de R$ 28,90), feito com vodca, morango, xarope de cranberry, rum, limão siciliano e tomilho. A seleção de vinhos conta com 21 rótulos. 
Bistrô 45 foi inaugurado no Bairro de Fátima, Serra
Churros da casa são feitos com massa de dadinho de tapioca Crédito: Bistrô .45/Divulgação
Um dos ambientes conta com mesas para sinuca (profissional), carteado e xadrez. Nos finais de semana, o local tem música ao vivo, com repertório variado.
Bistrô .45, em Bairro de Fátima, Serra
Mesa profissional de sinuca é um dos atrativos Crédito: Bistrô .45/Divulgação
O funcionamento é de terça a domingo, abrindo para almoço das 11h às 14h e para jantar das 19h às 22h30. Mais informações: (27) 98807-5555 e @bistro_cafeteria.45 (Instagram).

AÇAÍ COM FRUTAS DAS MONTANHAS

Os apaixonados por açaí contam com um novo point na Capital, no estacionamento da faculdade Estácio, em Jardim Camburi. É o Xaba Açaí, criado pelo chef uruguaio Martin Caviglia.
A açaiteria fica em um contêiner multicolorido e traz como diferencial cremes produzidos com frutas cultivadas nas montanhas capixabas sem a adição de corantes ou de saborizantes artificiais.  
O açaí é servido à la carte em cinco tamanhos, de 270ml a 1 litro, ou no self-service, por R$ 64,90 o quilo. A loja oferece mais de 30 complementos e coberturas para quem gosta de incrementar.  
Na seção dos cremes de frutas é possível escolher entre morango, manga, pitaya, maracujá e açaí (este tradicional ou zero). Para consumo no local, o copo de 270ml com até dois sabores + quatro complementos e duas caldas sai a R$ 14,50. O delivery é pelo iFood.   
Sobremesa da Xaba Açaí, em Jardim Camburi, Vitória
Nova açaiteria fica em Jardim Camburi e entrega pelo iFood Crédito: Vitor Machado

ALMOÇO EXECUTIVO NA CURVA

O badalado Clericot Café, na Curva da Jurema, acaba de renovar o menu executivo, servido de segunda a sexta, das 12h às 15h. 
O cardápio, que muda a cada três meses, inclui seis opções, que custam R$ 58 cada uma (individual). Além do PF Jurema, com filé, linguiça, ovo, arroz, fritas, farofa e salada, estão na lista estrogonofe de camarão e frango à parmegiana com purê.
Também fazem parte do novo almoço fish and chips, moquequinha capixaba com arroz e pirão e carne de sol confitada com purê de aipim e crocante de cebola.   
Cada executivo inclui um affogato da casa (sorvete de baunilha + espresso) como cortesia. O Clericot fica na Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá. Mais informações: (27) 99299-5918. 
Novo prato executivo do Clericot Café, na Curva da Jurema, Vitória
Estrogonofe de camarão faz parte do novo executivo   Crédito: Clericot/Divulgação

