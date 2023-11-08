Gosta de tiramisù? Veja onde comer o doce e suas versões no ES

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CHOCOLATE EXTRA

Na Passione Pasta, o tiramisù ganha um toque extra de chocolate, além da finalização clássica com cacau em pó. Montada na taça, a receita da chef Jacqueline Turini é composta por creme de mascarpone, biscoitos champanhe embebidos em café e pedaços de chocolate belga derretidos. A sobremesa é servida nas mesas do local de quinta a sábado, das 18h às 23h, a R$ 40, e também está disponível para venda na loja (R$ 35/330g). Rua Aquino de Araújo, 180, loja 5, Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 99910-7727. FOTO: Bruno Coelho

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OPÇÃO VEGANA

Uma versão vegana do tiramisù faz sucesso entre as sobremesas da Bontà Forno e Cucina, em Vila Velha. Produzida com exclusividade para a pizzaria pela confeiteira Luana Garcia (@favavegana), a doçura tem formato de torta e é composta por creme tipo mascarpone à base de castanhas intercalado com pão de ló de cumaru (considerada a baunilha brasileira) embebido em vinho marsala e café. Quanto: R$ 29 a fatia. Rua Antônio Ataíde, 218, Centro (Prainha). (27) 99946-7066. FOTO: Bruno Coelho

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RECEITA ORIGINAL

A receita clássica do tiramisù é uma opção no Nonna Barberina, cantinho italiano em Jardim da Penha famoso por suas massas de produção própria. Servido na taça, o doce tem camadas de creme à base de mascarpone e ovos caipiras intercaladas com biscoitos savoiardi feitos na casa e embebidos em calda de café expresso. Quanto: R$ 32 (aprox. 150g). Rua Tupinambás, 623, loja 2, Jardim da Penha, Vitória. (27) 98117-1009. FOTO: Marco Antônio Ferreira

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INFLUÊNCIA FRANCESA

No Cooltiva Café e Bistrô, o entremet tiramisù é a sobremesa campeã de pedidos. O entremet tem origem francesa e é considerado uma joia da confeitaria, por sua diversidade de texturas e pelo visual. Na versão do chef Wellington Santos, que tem a forma de um grão de café, as camadas são joconde (biscoito típico francês) de café, ganache de café e bavaroise (creme francês à base de ovos) de mascarpone, envoltas por uma delicada casquinha de chocolate. Quanto: R$ 35. Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto, Vitória. (27) 99505-8655. FOTO: Cooltiva//Instagram

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DESMANCHA NA BOCA