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Aprenda 2 simpatias poderosas para fazer no Dia dos Namorados

Confira rituais simples para atrair um amor e trazer mais paixão ao relacionamento
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Maio de 2026 às 16:52

As simpatias são aliadas para quem deseja viver um novo romance e fortalecer as conexões amorosas (Imagem: LL_studio | Shutterstock)
As simpatias são aliadas para quem deseja viver um novo romance e fortalecer as conexões amorosas Crédito: Imagem: LL_studio | Shutterstock
Quem não sonha em encontrar um amor tranquilo e verdadeiro? Aquele sentimento capaz de trazer paz ao coração, leveza para a rotina e um sorriso espontâneo ao rosto? Ter alguém especial para compartilhar momentos, conquistas, risadas e afeto é um desejo comum para muitas pessoas. Embora construir um relacionamento saudável exija tempo, confiança e dedicação, algumas simpatias podem ajudar a atrair boas energias para o amor e abrir caminhos para novas conexões afetivas.
No Brasil, o Dia dos Namorados está tradicionalmente associado ao frei português Fernando de Bulhões, mais conhecido como Santo Antônio. Em suas pregações, o santo destacava a importância do amor, da união e do casamento , motivo pelo qual se tornou popularmente reconhecido como o “santo casamenteiro”. Por essa razão, o dia 12 de junho foi escolhido para celebrar o Dia dos Namorados no país, já que a data antecede o dia dedicado a Santo Antônio, comemorado em 13 de junho.
“O amor faz com que você se lance na busca da reciprocidade, fazendo surgir o grande desejo de se unir à pessoa amada”, comenta a cigana Kélida Marques. A seguir, confira 2 simpatias poderosas para atrair um grande amor para a sua vida!

1. Simpatia para atrair um novo amor

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mel
  • 1 rosa-vermelha
  • 1 prato de louça vermelho

Modo de preparo

Coloque no prato apenas as pétalas das rosas, derrame o mel sobre elas e peça um novo amor . Neste caso, é bom não visualizar alguém em específico, apenas mentalizar o amor presente em sua vida. Mas se já está em uma relação não tão assumida, peça para o povo cigano trazer harmonia e sensualidade para o seu relacionamento.
Simpatias podem reacender a paixão e trazer mais intensidade ao relacionamento (Imagem: 4 PM production | ShutterStock)
Simpatias podem reacender a paixão e trazer mais intensidade ao relacionamento Crédito: Imagem: 4 PM production | ShutterStock

2. Ritual para apimentar a relação

Ingredientes

  • 7 pimentas dedo-de-moça
  • 350 g de farinha de mandioca
  • 1 cidra rosé
  • 1 prato branco fundo
  • 1 rosa-vermelha

Modo de preparo

Coloque a farinha de mandioca no prato, despeje a cidra rosé até formar uma farofa umedecida. Em seguida, coloque a rosa-vermelha no centro do prato juntamente com as pimentas, fazendo um círculo próximo à rosa. Após, coloque o prato embaixo de uma árvore com muitas folhas. Fazendo com fé, você terá muita paixão e desejo no amor.
Por Alice Veloso

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