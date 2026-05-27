Receita recupera mercadorias sem nota fiscal e aplica multa de R$ 44 mil em Cachoeiro

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Um jovem de 23 anos, identificado como Ronieli Costa Militão, foi preso na última segunda-feira em Rio Bananal, região Norte do Espírito Santo, suspeito de matar Divino Onofrio, de 57 anos, no bairro São Sebastião, em novembro de 2025.
Segundo as investigações, o homem desferiu um soco na cabeça da vítima, que caiu e bateu no chão. Divino só foi levado ao hospital cerca de 10 horas após a agressão, onde permaneceu internado até o dia 18 de dezembro, quando morreu em decorrência de um traumatismo craniano.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e alegou que agiu após um desentendimento com a vítima. O jovem foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.
Uma carreta que transportava chapas de rochas ornamentais tombou na rodovia BR 482, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (27) e deixou o motorista levemente ferido. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para um hospital na cidade.
Um total de 20 casinhas para abrigar cães comunitários começaram a ser instaladas no município da Serra. Conforme a prefeitura, a ação pretende garantir a proteção dos animais contra chuva, sol forte e frio.
A gestão também informou que três lares caninos de madeira foram colocados na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, no dia 21 de maio. As estruturas também serão distribuídas em outros bairros da cidade ainda durante a primeira etapa do projeto.
A ação é baseada na Lei estadual 11.184/2020, que determina a proteção e o apoio ao cão comunitário no Espírito Santo.
Os usuários do Pix reportaram falhas no sistema, nesta quarta-feira (27). Segundo os relatos registrados no site Downdetector, há problemas na hora de realizar transferências, pagamentos e acessar os aplicativos móveis onde há a opção do sistema de pagamento instantâneo.
O maior número de reclamações começou por volta de meio-dia, com o pico de 283 reclamações às 13h39, mas os problemas também geraram reclamações nesta manhã. Os usuários informaram que os aplicativos dos bancos Caixa, Banco do Brasil, Nubank, Santander e Bradesco apresentavam instabilidade no serviço.
Procurado, o Banco Central informou que os sistemas da instituição estão funcionando normalmente.
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (27), o terceiro suspeito de integrar um "tribunal do crime" que torturou duas jovens no bairro Elias Bragatto, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.
O crime ocorreu em novembro de 2025. Na ocasião, uma adolescente e uma jovem tiveram os cabelos cortados com uma faca e foram submetidas a agressões e violência psicológica. De acordo com as investigações, a facção criminosa local puniu as vítimas sob a justificativa de que elas estariam repassando informações à polícia e traficando drogas de outra cidade sem autorização do grupo.
Ao todo, cinco suspeitos são investigados pelo crime. Segundo o titular da Delegacia de Ibiraçu, delegado Felipe Thomes, três homens já estão atrás das grades e dois continuam foragidos. O policial destacou que todos os envolvidos exercem funções de liderança e controle do tráfico de drogas na região.
O suspeito detido nesta quarta-feira foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A operação que resultou na captura contou com o apoio das delegacias de Fundão e João Neiva — unidades da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) — e da Polícia Militar.
Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (26). De acordo com o motorista, a vítima colidiu na traseira de seu veículo, que estava parado na via.
Ele relatou que trafegava pela rodovia quando o veículo apresentou falhas mecânicas. Segundo ele, o caminhão foi encostado às margens da pista, com o pisca-alerta ligado. Após tentar dar partida duas vezes, sem sucesso, o motorista se preparava para descer do veículo quando ouviu o impacto da colisão.
Ainda conforme o relato, o motociclista sofreu fratura na perna. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.
*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste
Um idoso de 67 anos, identificado como Divino Jorge Alves, morreu após ser atropelado no km 124 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu no sentido Bahia, nas proximidades da fábrica Quatro Estações. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o veículo envolvido não foi identificado.
Divino era morador do bairro Parque São Jorge, no mesmo município onde ocorreu o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia de Sooretama.
Um padre do Espírito Santo mostrou, nas redes sociais, a sujeira deixada no chão de uma igreja no bairro Campo Grande, em Cariacica, após uma celebração. Entre os resíduos, havia restos de pipoca, copos e garrafas plásticas. Ao filmar a cena, Anderson Gomes fez um alerta: “Igreja não é cinema”.
“É um lugar sagrado. O pessoal entra para as missas com um pacote de pipoca. Uma coisa é uma criança que precisa de atenção durante as celebrações, mas, gente, é um absurdo! Isso é feio. Jogar qualquer coisa no chão já é feio, dentro da igreja é pior ainda”, disse o religioso em vídeo publicado no Instagram, em parceria com o perfil do Santuário Bom Pastor.
Nos comentários, internautas concordaram com a crítica. “As pessoas estão cada vez mais sem educação e respeito ao sagrado”, escreveu uma usuária. “Vergonhoso mesmo”, comentou outro.
Um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma caminhonete deixou cinco pessoas feridas na região de Farias, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (26).
De acordo com a Polícia Militar, a batida frontal aconteceu na estrada que liga a localidade a Canto Grande. Entre os feridos, três estavam no carro modelo Fiat Strada e duas no micro-ônibus. Os motoristas dos veículos não se feriram.
Segundo a PM, a colisão ocorreu em um cruzamento em formato de “Y”. O micro-ônibus, um Volare, seguia no sentido Farias - Canto Grande quando tentou fazer uma conversão à esquerda. Nesse momento, a caminhonete, que vinha no sentido contrário, não conseguiu desviar a tempo e bateu de frente com o veículo.
Ainda conforme a polícia, os passageiros envolvidos são trabalhadores rurais que estão na região para atuar na colheita de café. Não há informação precisa sobre quantas pessoas estavam no micro-ônibus no momento do acidente.
Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas para hospitais de Linhares. O estado de saúde delas não foi informado.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.
O homem de 33 anos que morreu após bater o carro contra uma árvore em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (26) foi identificado como Antonioni Damiani Bellinazzi de Andrade, filho do ex-prefeito de São Gabriel da Palha, Antonio Belinassi de Andrade.
O acidente aconteceu na ES-318. De acordo com a Polícia Militar, Antonioni chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias da colisão não foram detalhada.
Após a confirmação da identidade da vítima, a Câmara de Vereadores de São Gabriel da Palha publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a morte e manifestando solidariedade à família e amigos do ex-prefeito.