Receita recupera mercadorias sem nota fiscal e aplica multa de R$ 44 mil em Cachoeiro

em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (27). A ação foi realizada

pela

Receita Estadual junto à Polícia Militar durante uma blitz na

Rodovia ES 482, na localidade de Coutinho.





Entre as mercadorias flagradas também haviam chapas de rochas ornamentais e madeira. Houveram sete autuações, totalizando R$ 44,4 mil entre impostos e multas. Todo o valor foi recolhido pela Receita durante a ação.

Pneus, combustíveis e até alimentos transportados sem nota fiscal foram recuperados