De churrasco a sushi, confira opções de rodízio na Grande Vitória

Pizzas a R$ 29,90 por pessoa

Na Churrascaria Minuano há rodízio no almoço e no jantar, com mais de 20 variedades de carne. O valor por pessoa de terça a sábado é R$ 79 e aos domingos e feriados R$ 84. Entre os destaques, cortes bovinos da raça Angus e opções como shoulder steak, paleta de cordeiro uruguaio, short rib e granito (peito de boi Angus). O cardápio à la carte inclui hambúrguer assado na brasa (blend da casa). Horários: de terça a sábado, das 11h às 15h e das 18h30 às 23h; domingo e feriado, das 11h às 16h. Av. Dante Michelini, 337, Jardim da Penha, Vitória. (27) 2121-7877. FOTO: Vitor Jubini

Um dos trunfos do recém-inaugurado Japa Temaki é o rodízio com quantidade ilimitada de peças por pedido. De terça a quinta, o preço por pessoa é R$ 74,90, e de sexta a domingo R$ 79,90 (também em feriado e vésperas de feriado). Com entradas e sobremesas inclusas, o serviço conta com sushis prensados, sashimis variados e makimonos exclusivos da rede, como o Tuna Roll  casquinha de massa de harumaki com atum e cebolinha, empanada com panko e finalizada com pesto de manjericão. Horários: de terça a domingo, das 18h à 0h. Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3201-9201. FOTO: Thiago Britto

Pizzas de pão de alho, de estrogonofe, de hot dog e até mesmo de caipirinha estão entre os itens do rodízio da Cazaroto Pizzaria, que oferece mais de 140 sabores, salgados e doces. Além da redonda, entram na modalidade massas como lasanha, nhoque, rondelli, canelone e panqueca. Os valores por pessoa são: R$ 45 (de segunda a quinta) e R$ 50 (de sexta a domingo e feriado), já com água, suco e refrigerante inclusos. Crianças de até 5 anos não pagam e de 6 a 10 pagam metade do preço. Horários: diariamente, a partir das 18h30. Av. Santa Leopoldina, 305, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3535-3566. FOTO: Cazaroto/Reprodução Instagram

Em cartaz de segunda a segunda, das 18h às 23h, o rodízio de mini-hambúrguer da Route's Burger & Beer contém 10 opções e algumas criações sazonais, que não estão no cardápio fixo. Quanto: R$ 39 por pessoa. Os pedidos são limitados a três sanduíches por pessoa em cada rodada (são várias ao longo da noite), e cada cliente pode escolher até três sabores diferentes por vez. Os minis são preparados na hora, para evitar desperdício, e cobra-se R$ 10 por peça pedida e não consumida. O rodízio também inclui porções de onion rings, fritas e fritas com cheddar e bacon. Horários: diariamente, das 18h à 0h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 1045, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3376-4399. FOTO: Routes/Reprodução Instagram

O rodízio é oferecido diariamente nos restaurantes Banzai e Banzai Lounge. No Banzai, que possui três unidades  Praia do Canto e Jardim Camburi, em Vitória, e Praia da Costa, em Vila Velha  o preço por pessoa é R$ 99,90, mas cai para R$ 89,90 no happy hour, das 18h às 19h30. São quase 200 itens, todos ilimitados. No Banzai Lounge, os valores são R$ 119,80 (jantar) e R$ 99,90 (almoço), e o rodízio é iniciado com um pequeno menu degustação de criações do chef, que mudam a cada dia. Eventualmente são servidos foie gras, ostra e vieira. Horários: todas as casas funcionam a partir das 18h. www.restaurantebanzai.com.br. FOTO: Fábio Vicentini/Arquivo

Aberta apenas para almoço, a churrascaria Victoria Grill está com o rodízio em promoção, a R$ 59,90 por pessoa, em todos os dias de funcionamento. São mais de 20 cortes disponíveis, com destaque para o bife de ancho argentino Red Angus. Horários: de terça a domingo, das 11h às 15h. Rua Dra. Odete Braga Furtado, 15, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3345-0888. FOTO: Ari Oliveira/Divulgação

O restaurante Maguro Sushi conta com dois tipos de rodízio, de terça a domingo. No tradicional, a R$ 69,90 por pessoa (R$ 64,90 no pagamento em dinheiro), as quantidades de gunkan e de sashimi são limitadas. Já no rodízio ilimitado, que custa R$ 89,90 por pessoa (R$ 84,90/dinheiro), o cliente pode pedir tudo à vontade. São mais de 60 itens, da entrada à sobremesa. Até o final deste mês, o rodízio sai a R$ 59,90 toda quarta-feira (pagamento somente em dinheiro). Horários: de terça a domingo, das 18h à 0h. Rua Deolindo Perim, 333, Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0757. FOTO: Maguro/Reprodução Instagram