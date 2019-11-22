Coxinha sem massa tá na moda: veja 10 dicas de onde comer

Elas são tão deliciosas como as tradicionais, mas não contêm uma camada de massa entre o recheio cremoso e a casquinha crocante: empanadas com farinha panko, em sua maioria, as coxinhas da vez pegaram os capixabas de jeito. Febre do momento em hamburguerias, sanduicherias e bares de todo o Estado, essas gostosuras, semelhantes às croquetas espanholas, já estão há cinco anos no cardápio do GolBurger, em Vila Velha.
Para criar suas tão famosas golxinhas, o chef Luiz Felipe Torezani usou como referência empanados japoneses, como o tonkatsu. Para chegar no mesmo resultado ultra crocante, com aparência granulosa e uniformemente dourada, a farinha de pão usada em sua receita não poderia ser outra. A farinha panko, de origem oriental, é a que melhor reage à fritura, ficando sequinha e com uma crocância que faz toda a diferença. Sua aparência granulosa e sem aspecto de queimado conta a favor, explica.
Confira aqui, em primeira mão, a receita da coxinha de frango com gorgonzola criada pelo chef. Se não quiser fazer em casa, corra para lá ou para um dos nove endereços que listamos, onde há coxinhas sem massa no espeto, no fondue ou com recheios de dar água na boca.
Até em fondue
As coxinhas sem massa mais famosas do Estado foram criadas pelo chef Luiz Felipe Torezani, do GolBurger, na Copa do Mundo de 2014. Batizadas de golxinhas, as gostosuras cremosas empanadas com panko surgiram como petisco para comer com as mãos na fila de espera. Inspiradas nas croquetas espanholas e em um salgado de padaria que marcou a infância do chef, as coxinhas viraram hit e ganharam versões em várias outras hamburguerias. Hoje, são servidas também em eventos e vendidas congeladas em alguns empórios. Além da de frango com catupiry, estão fixas na casa as de frango com gorgonzola e as de frango com alho-poró e bacon (a partir de R$ 24,90 a porção com seis unidades). Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348. FOTO: Fernando Madeira
Servidas pelo Rigonito na Oktoberfest Espírito Santo deste ano, as coxinhas de joelho de porco defumado (o clássico eisbein alemão) tornaram-se opção fixa no menu da sanduicheria. A porção com quatro unidades (R$ 25/50g cada uma) é acompanhada por batata frita e também está disponível no delivery. Para acompanhar, molho barbecue da casa. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222. FOTO: Lucas Rigoni
Aberta em setembro no Bairro Cristóvão Colombo, Vila Velha, a hamburgueria Bora? Bora! se prepara para lançar um novo sabor de coxinha sem massa empanada com panko. Além da de frango com cream cheese e sour cream (R$ 16,90, seis unidades), o cardápio terá, a partir do dia 27 de novembro, a coxinha de costelinha de porco ao barbecue, acompanhada por molho barbecue e maionese de alho-poró (R$ 22,90 a porção com seis). A tradicional de frango é servida com a mesma maionese e geleia de pimenta agridoce. Avenida Ministro Salgado Filho, 646, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 99607-6616. FOTO: Amanda Guimarães
No restaurante Ricks BBQ, as coxinhas sem massa, de frango com bacon, vêm com barbecue e mostarda de maracujá (R$ 21 a porção com quatro unidades/50g cada uma). Outras opções empanadas com panko são os croquetes, de costela bovina, de pernil defumado e de aipim com queijo (R$ 19 a R$ 32/quatro unidades). Shopping Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-5251. FOTO: Henrique César
O Urbanos, que abre sua terceira unidade até o final deste mês, no Shopping Vitória, serve coxinhas sem massa com recheio de frango defumado, acompanhadas de barbecue da casa ou molho cremoso (R$ 20/seis unidades). Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384. Também em Vila Velha. FOTO: Fernando Madeira
Tradicional bar de espetinhos e caldos em Vila Velha, o Pangaré criou para o Roda de Boteco de 2017 o Culote do Pangaré, espeto com cinco coxinhas de frango com catupiry, sem massa, que está até hoje no cardápio. Servido com molho à base de leite de cabra, espinafre, tahine e ervas, custa R$ 7. A casa abre de segunda a sexta. Rua Luiza Grinalda, 555, Centro, Vila Velha. (27) 99941-8505. FOTO: Gustavo Gracindo
Com a abertura de sua terceira loja marcada para 15/12, no Shopping Mestre Álvaro, a Amor com Açúcar oferece dois tipos de coxinha sem massa: frango com requeijão e frango com alho-poró e bacon (R$ 9,60 a unidade/100g cada uma). Rua Inácio Higino, 200, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-5136. FOTO: Andrea Valverde
Melt Hamburgueria A coxinha de frango com catupiry sem massa é um trunfo da Melt para o happy hour. Disponível somente de terça a quinta, das 18h às 20h, a porção com seis unidades sai por R$ 18. Outra opção crocante servida nesses dias e horários é o bacon empanado na panko (Bacon Bites/R$ 16). Rua Afonso Cláudio, 259, Praia do Canto, Vitória. (27) 3137-2604. FOTO: Ari Oliveira
No cardápio do Terra à Vista, as coxinhas sem massa lideram o ranking de petiscos mais pedidos. Empanadas com panko e recheadas com frango desfiado envolvido por catupiry, custam R$ 19 (a porção com quatro) e vão à mesa com molho rosé especial. Das 18h às 20h, têm 20% de desconto. Restaurantes nos shoppings Mestre Álvaro, Serra (27) 3010-3290), e Moxuara, Cariacica (27) 3010-3450). FOTO: Ari Oliveira
Carro-chefe do Bierhaus Pub, em Linhares, o fondue de coxinhas sem massa vem com duas opções de recheio: frango ou frango com bacon e alho-poró, para mergulhar em um creme feito de gorgonzola, parmesão e cream cheese (R$ 37,90, 10 unidades). Avenida Genésio Durão, 871, Três Barras, Linhares. (27) 99949-4258. FOTO: Heloyse Faustino