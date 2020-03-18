Dólar supera R$ 5,20; perda na Bolsa já é quase igual à de 2008

O pregão foi marcado por forte aversão a risco devido aos temores de investidores Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG

Após superar os R$ 5,25 durante o pregão desta quarta-feira (18), a cotação do dólar fechou a R$ 5,2010, alta de 3,97%, segundo cotação da CMA. O turismo está a R$ 5,3260 na venda. Em algumas casas de câmbio, a moeda chega a ser vendida acima de R$ 5,45.

A forte valorização da moeda na sessão foi contida por intervenções do Banco Central (BC). A autarquia fez três leilões da moeda à vista ao longo do dia, que totalizaram US$ 860 milhões. Também foram vendidos US$ 2 bilhões em leilão de linha --venda com compromisso de recompra.

O pregão foi marcado por forte aversão a risco devido aos temores de investidores quanto a uma recessão global provocada pelas medidas de combate ao coronavírus.

Com o recuo de 10,35% nesta quarta, a Bolsa brasileira se assemelha a 2008, ano da última crise financeira. O Ibovespa, maior índice acionário da Bolsa brasileira, acumula queda de 42% em 2020. Em 2008, o índice caiu 41,22%, em termos nominais (sem contar a inflação).

Segundo dados da Economatica, a queda em 2008 corrigida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é de 44,50%. Se a correção inflacionária for media pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), a queda naquele ano foi de 46,12%.

Nesta quarta, o Ibovespa fechou em 66.894 pontos, menor patamar desde agosto de 2017. À época, a Bolsa se recuperava da forte queda de 18 de maio daquele ano, conhecido como Joesley Day, quando o Ibovespa caiu 8,8% e foi a 61 mil pontos após divulgação de conversa comprometedora entre o empresário Joesley Batista e o então presidente Michel Temer (MDB).

Neste pregão, foi acionado o sexto circuit breaker de março, igualando a quantidade de paralisações a 2008. O mecanismo é acionado em quedas superiores a 10%, 15% e 20%, e suspende as negociações por 30 minutos, 1 hora e tempo indeterminado, respectivamente.

O índice chegou próximo ao sétimo circuit breker, com queda de 14,8% durante a tarde, mas acompanhou as Bolsas americanas e amenizou quedas.