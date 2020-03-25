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Com sintomas de Covid-19, Alice Wegmann acorda com dores

'Não consegui levantar da cama', disse a atriz, que está de quarentena

Publicado em 25 de Março de 2020 às 14:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 14:42
A atriz Alice Wegmann
A atriz Alice Wegmann Crédito: Estevam Avellar/Globo
Com sintomas de coronavírus há nove dias, Alice Wegmann, 24, relatou em suas redes sociais que acordou na madrugada desta quarta-feira (25) sentindo muita de dor de cabeça.
"Eu tive muita tosse, dificuldade de respirar nos quatro primeiros dias. Tive muita dor no corpo, principalmente no meio das costas, e tive muita dor de cabeça. Essa noite, principalmente. Às quatro da manhã acordei com muita dor, isso nunca aconteceu na minha vida. Nunca acordei na madrugada por causa de dor de cabeça, mas veio muito forte dessa vez. Eu não conseguia abrir o olho direito, não conseguia falar, de tanta dor", desabafou ela em seu Instagram Stories.
A atriz ainda disse que os sintomas vêm e vão, mas tem sentido melhorias. "Estou me sentindo bem. Tem dias em que estou um pouco mais disposta, tem dias que volto a ficar bem cansadinha, me sentindo bem mole. Hoje foi um dia que acordei bem mal e melhorei durante o dia. Estou indo dormir logo para ver se acordo bem amanhã também".
Ver essa foto no Instagram

8 anos de ginástica artística e 4 de dança. corro, faço atividades físicas regularmente. com todo o meu histórico de atleta estou há 9 dias baqueada com os sintomas do COVID-19. hoje não consegui levantar da cama nem pra bater panela. não é só uma gripezinha, sr @jairmessiasbolsonaro. tive muita tosse, dificuldade de respirar, dores no corpo, e hoje acordei às 04h da manhã com uma dor de cabeça que nunca senti em toda a minha vida. tem um monte de gente morrendo. filas intermináveis em hospitais. profissionais se colocando em risco. não é pra brincar. é pra se proteger e proteger quem está em volta. se você pode, por favor, fique em casa. e não escute as palavras do presidente da república. ou melhor: escute e repudie! se cuide. e cuidemos uns dos outros. só assim pra passar. #ficaemcasa

Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alice.weg) em

Desde a última semana, Wegmann tem publicado vídeos em casa por conta do surto do novo coronavírus. No último dia 18, ela compartilhou uma foto em sua rede social usando máscara de proteção facial, enquanto se preparava para o protesto de panelaço contra o governo de Jair Bolsonaro, que aconteceu em diversas capitais do país. "Me sinto pronta", escreveu a atriz.

QUARENTENA

Em meio à pandemia de coronavírus, artistas tem usado sua influência e se manifestado para que as pessoas fiquem em suas casas e seguiam os procedimentos que ajudam a evitar o contágio.

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Anitta, 26, decidiu compartilhar com os seguidores do Instagram suas aulas online de francês, de culinária, de dança e outras que terá durante a crise do coronavírus. Na noite desta quarta, a artista convidou sua professora e bailarina, Arielle Macedo, para ensinar a coreografia da música "Rave de Favela".
Em casa e grávida, Giovanna Ewbank também disse que "a situação é muito séria" e lembrou seus seguidores da importância de lavar as mãos, evitar contato físico e estar atento às orientações das autoridades de saúde, evitando sair de casa.

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