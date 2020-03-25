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Covid-19

Lucas Lucco cancela cerimônia de casamento por causa de coronavírus

Cantor e sua noiva se casarão no civil em abril apenas com a presença dos pais

Publicado em 25 de Março de 2020 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 14:31
Lucas Lucco e a noiva, Lorena
Lucas Lucco e a noiva, Lorena Crédito: Instagram/Lorena
Lucas Lucco, 28, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual revela que o seu casamento com Lorena Carvalho, marcado para 24 de abril, foi cancelado.
O cantor e sua noiva afirmaram que o evento teria mais de cem convidados, o que não seguiria as recomendações do Ministério da Saúde de evitar aglomerações, frente à pandemia do novo coronavírus. Com o cancelamento do evento, a cerimônia ainda não tem uma data prevista para acontecer.
Lucco reforçou que ele e Lorena se casarão no civil no mês de abril, apenas com a presença deles e dos respectivos pais. Ele também afirmou que havia dado férias para toda a sua equipe antes da quarentena, e por isso não tinha shows marcados para as próximas datas.

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Junto com Lorena Carvalho desde 2013 (e noivo desde o ano passado), o cantor conta que apesar de a noiva ter sofrido um aborto espontâneo no último ano, o casal ainda planeja ter filhos. "Tudo vem como ensinamento para gente, e nada que Deus faz é por acaso. Então agora a Lorena já está liberada para gente tentar de novo e logo logo vai dar certo, tenho certeza", afirma Lucco.
Através de vídeo nas redes sociais, ele brincou: "Sabe um dos lados bons da quarentena? As chances de uma gravidez aumentam em 1000% [...] Agora esse neném vem".

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