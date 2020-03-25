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Realeza em alerta!

Coronavírus: filho de Elizabeth II, príncipe Charles está com Covid-19

Aos 71 anos, herdeiro do trono britânico está isolado ao lado da esposa e rainha Elizabeth II também decidiu fazer quarentena no Castelo de Windsor

Publicado em 25 de Março de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 09:03
O príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II
O príncipe Charles, filho mais velho da rainha Elizabeth II Crédito: Reprodução/Instagram @a.politica.brasil
Herdeiro do trono do Reino Unido, o príncipe Charles, de 71 anos, testou positivo para o novo coronavírus. A informação, dada em primeira mão pela BBC, foi confirmada por autoridades britânicas nesta quarta-feira (25). 
Charles relatou sintomas leves da Covid-19, mas, de acordo com comunicado, está com boa saúde e tem trabalhado de casa nos últimos dias. 

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A mulher de Charles, Camilla Parker-Bowles, a duquesa de Cornuália, de 72 anos, não foi diagnosticada com o vírus. O casal está isolado em uma residência oficial na Escócia.

RAINHA ELIZABETH II ESTÁ ISOLADA

rainha Elizabeth II, de 93 anos, está em isolamento auto-imposto já há quase duas semanas. Ela está em quarentena no Castelo de Windsor desde 15 de março ao lado do marido, príncipe Philip

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