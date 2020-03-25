Coronavírus: filho de Elizabeth II, príncipe Charles está com Covid-19

Herdeiro do trono do Reino Unido, o príncipe Charles, de 71 anos, testou positivo para o novo coronavírus. A informação, dada em primeira mão pela BBC, foi confirmada por autoridades britânicas nesta quarta-feira (25).
Charles relatou sintomas leves da Covid-19, mas, de acordo com comunicado, está com boa saúde e tem trabalhado de casa nos últimos dias.
A mulher de Charles, Camilla Parker-Bowles, a duquesa de Cornuália, de 72 anos, não foi diagnosticada com o vírus. O casal está isolado em uma residência oficial na Escócia.